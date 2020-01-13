"Что ты творишь?" Кароль завела сеть пикантным фото на полу

Украинская певица Тина Кароль завела поклонников новым пикантным фото.

Так, на нем звезда позировала лежа на полу в черном боди, продемонстрировав соблазнительную фигуру. Соответствующий снимок Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.

Тина Кароль Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль в пикантной фотосессии Фото: instagram/tina_karol

Пользователи сети довольно эмоционально отреагировали на публикацию Тины.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Тины Кароль, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Тина Кароль полностью голая Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль сексуально оголилась на камеру Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль в пикантной фотосессии Фото: instagram/tina_karol

Соблазнительная Тина Кароль Фото: instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На нем звезда позировала в мини-платье с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.

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