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13 января • обновлено в 19:14
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"Что ты творишь?" Кароль завела сеть пикантным фото на полу

1.7т
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Украинская певица Тина Кароль завела поклонников новым пикантным фото.

Так, на нем звезда позировала лежа на полу в черном боди, продемонстрировав соблазнительную фигуру. Соответствующий снимок Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.

Тина Кароль

Тина Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль в пикантной фотосессии

Тина Кароль в пикантной фотосессии

Фото: instagram/tina_karol

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Пользователи сети довольно эмоционально отреагировали на публикацию Тины.

"Что ты творишь?" Кароль завела сеть пикантным фото на полу
"Что ты творишь?" Кароль завела сеть пикантным фото на полу
"Что ты творишь?" Кароль завела сеть пикантным фото на полу
"Что ты творишь?" Кароль завела сеть пикантным фото на полу
"Что ты творишь?" Кароль завела сеть пикантным фото на полу

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Тины Кароль, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Тина Кароль полностью голая

Тина Кароль полностью голая

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль продемонстрировала "пятую точку"

Тина Кароль продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль сексуально оголилась на камеру

Тина Кароль сексуально оголилась на камеру

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль в пикантной фотосессии

Тина Кароль в пикантной фотосессии

Фото: instagram/tina_karol

Соблазнительная Тина Кароль

Соблазнительная Тина Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На нем звезда позировала в мини-платье с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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россия москва
россия москва
а петь она может?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а почему бы ей хорошо и не выглядеть чай не на заводе работает))))))))))
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