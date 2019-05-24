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Кароль засветила грудь на свадьбе у Потапа и Каменских

9.1тЧитать материал на украинском

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.

Фото и видео с мероприятия поделились в социальной сети Instagram.

Тина Кароль

Тина Кароль

Hochu.ua

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Как выглядел свадебный торт Потапа и Насти Каменских: яркие фото и видео
Тина Кароль

Тина Кароль

Скриншот из видео

Тина Кароль

Тина Кароль

Скриншот из видео

Тина Кароль

Тина Кароль

Скриншот из видео

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Персоны
Алексей Потапенко (Потап)Настя Каменских (NK)Тина Кароль"Потап и Настя"
Место
УкраинаКиев
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