Кароль засветила грудь на свадьбе у Потапа и Каменских

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.

Фото и видео с мероприятия поделились в социальной сети Instagram.

Тина Кароль Hochu.ua

Тина Кароль Скриншот из видео

Тина Кароль Скриншот из видео

Тина Кароль Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 мая Потап нарушил молчание по поводу свадьбы. Он опубликовал сенсационное видео, где открыто признался в любви.

Звезды украинского шоубиза массово начали поздравлять музыкантовв социальных сетях.

Появились видео с официальной церемонии, где показали, как Потап и Настя обменялись кольцами.

Также в сети показали первый танец молодоженов после того, как они принесли друг другу клятвы.

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