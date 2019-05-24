Кароль засветила грудь на свадьбе у Потапа и Каменских

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала грудь на свадьбе у рэпера Потапа и Насти Каменских. Так, для торжества артистка выбрала блестящее платье с очень глубоким декольте.
Фото и видео с мероприятия поделились в социальной сети Instagram.
Тина Кароль
Hochu.ua
Тина Кароль
Скриншот из видео
Тина Кароль
Скриншот из видео
Тина Кароль
Скриншот из видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая Потап нарушил молчание по поводу свадьбы. Он опубликовал сенсационное видео, где открыто признался в любви.
Звезды украинского шоубиза массово начали поздравлять музыкантовв социальных сетях.
Появились видео с официальной церемонии, где показали, как Потап и Настя обменялись кольцами.
Также в сети показали первый танец молодоженов после того, как они принесли друг другу клятвы.
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