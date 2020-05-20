Кароль засветила грудь на нежном фото

Мария Дидык Люди 17:59, 20.05.2020

Украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным снимком. На нем она позировала в белом костюме и без белья.

Соответствующее фото Кароль опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Какая красивая, просто неземная", "Горячо", "Какая красивая", "Невероятная девочка", "Потрясающая женщина", - комментируют фото в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тина Кароль взбудоражила поклонников соблазнительным снимком. На нем звезда позировала в белой удлиненной рубашке на кровати, продемонстрировав красивые ноги.

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