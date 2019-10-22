"Тина, убиваешь!" Кароль засветила голую грудь на горячем фото

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая стала ведущей шоу "Танці з зірками", взбудоражила сеть пикантным снимком.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в халате на голое тело, засветив пышную грудь.

Тина Кароль Фото из Instagram

Тина Кароль в халате на голое тело Фото из Instagram

Поклонники Кароль пришли в восторг от ее новой публикации. Они засыпали певицу комплиментами.

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Соблазнительная Тина Кароль Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Кароль часто балует поклонников чувственными и соблазнительными кадрами. Ранее она продемонстрировала роскошный снимок, на котором позировала в пиджаке на голое тело.

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