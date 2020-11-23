Кароль впервые станцевала на паркете шоу "Танці з зірками" и вызвала фурор в сети

Украинская певица и ведущая шоу "Танці з зірками" Тина Кароль в тринадцатом эфире программы впервые станцевала на паркете. Артистка вместе с Юлией Саниной и Дмитрием Жуком исполнила горячую румбу под композицию Lady in red Криса де Бурга.

Так, на паркете Тина появилась в бежевом боди и прозрачной юбки в тон. Удивительное выступление звездного трио судьи шоу оценили в максимальные 40 баллов (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

К слову, Влад Яма отметил танцевальное мастерство Кароль, заявив, что нечестно так хорошо танцевать.

"Тина, так не честно! Слишком красиво, чтобы как-то оценивать и думать о том, что мы здесь судьи. Здесь картонные зрители начали оживать. Дмитрий, извини, но рядом с Тиной Юля чувствует себя более свободной. Я растворился в этой румбе", – заявил Яма.

В сети также пришли в восторг от выступления Кароль на шоу. Поклонники отметили, что хотят видеть певицу в качестве участницы в следующем сезоне "Танців з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 13 выпуске шоу "Танці з зірками" звездные участники вышли на паркет с ведущими проекта, а также исполнили еще два танца в разных стилях. По результатам голосования шоу не покинула ни одна из пар.