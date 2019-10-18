Кароль возбудила поклонников пышным бюстом: горячие кадры

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая стала ведущей шоу "Танці з зірками", взбудоражила поклонников откровенным нарядом.

Она позировала в платье с очень глубоким декольте, продемонстрировав пышную грудь. Соответствующие фото Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.

Образ Кароль получился очень женственным. Черное облегающее платье в пол подчеркнуло все изгибы ее тела.

Тина Кароль с глубоким декольте instagram/tina_karol

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"Очень красивая", "Топливо", "Красавица", "Невероятно красивая", "Кошечка", "Какая прекрасная", – отреагировали поклонники.

Тина Кароль в облегающем платье instagram/tina_karol

Тина Кароль в роскошном платье instagram/tina_karol

Тина Кароль в платье instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кароль показала соблазнительные кадры в другом платье. Изюменка состояла в том, что кроме декольте в нем был разрез между грудью и пупком, оголяющий тело певицы.

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