Кароль возбудила поклонников пышным бюстом: горячие кадры

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая стала ведущей шоу "Танці з зірками", взбудоражила поклонников откровенным нарядом.
Она позировала в платье с очень глубоким декольте, продемонстрировав пышную грудь. Соответствующие фото Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.
Образ Кароль получился очень женственным. Черное облегающее платье в пол подчеркнуло все изгибы ее тела.
Тина Кароль с глубоким декольте
instagram/tina_karol
"Очень красивая", "Топливо", "Красавица", "Невероятно красивая", "Кошечка", "Какая прекрасная", – отреагировали поклонники.
Тина Кароль в облегающем платье
instagram/tina_karol
Тина Кароль в роскошном платье
instagram/tina_karol
Тина Кароль в платье
instagram/tina_karol
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кароль показала соблазнительные кадры в другом платье. Изюменка состояла в том, что кроме декольте в нем был разрез между грудью и пупком, оголяющий тело певицы.
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