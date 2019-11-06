"Секс в чистом виде!" Кароль возбудила фанатов голой грудью

Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников пикантным снимком, на котором засветила голую грудь.
Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в одном лишь халате и полотенце на голове. Свой образ Кароль дополнила украшениями на шее и пальце.
Тина Кароль
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль засветила голую грудь
Фото: instagram/tina_karol
Отметим, что поклонники в комментариях к публикации засыпали певицу комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Тины Кароль, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Тина Кароль сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль в пикантной фотосессии
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль засветила пышную грудь
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль эффектно оголила спину
Фото: instagram/tina_karol
Соблазнительная Тина Кароль
Фото: instagram/tina_karol
Тина Кароль продемонстрировала стройную фигуру
Фото: instagram/tina_karol
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кароль взбудоражила сеть снимком в белье, позируя на кровати.
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