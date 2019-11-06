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6 ноября • обновлено в 13:43
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"Секс в чистом виде!" Кароль возбудила фанатов голой грудью

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Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников пикантным снимком, на котором засветила голую грудь.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в одном лишь халате и полотенце на голове. Свой образ Кароль дополнила украшениями на шее и пальце.

Тина Кароль

Тина Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль засветила голую грудь

Тина Кароль засветила голую грудь

Фото: instagram/tina_karol

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Отметим, что поклонники в комментариях к публикации засыпали певицу комплиментами.

"Секс в чистом виде!" Кароль возбудила фанатов голой грудью
"Секс в чистом виде!" Кароль возбудила фанатов голой грудью
"Секс в чистом виде!" Кароль возбудила фанатов голой грудью
"Секс в чистом виде!" Кароль возбудила фанатов голой грудью
"Секс в чистом виде!" Кароль возбудила фанатов голой грудью

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Тины Кароль, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Тина Кароль сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль в пикантной фотосессии

Тина Кароль в пикантной фотосессии

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль продемонстрировала "пятую точку"

Тина Кароль продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль засветила пышную грудь

Тина Кароль засветила пышную грудь

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль эффектно оголила спину

Тина Кароль эффектно оголила спину

Фото: instagram/tina_karol

Соблазнительная Тина Кароль

Соблазнительная Тина Кароль

Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль продемонстрировала стройную фигуру

Тина Кароль продемонстрировала стройную фигуру

Фото: instagram/tina_karol

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кароль взбудоражила сеть снимком в белье, позируя на кровати.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Тина Кароль
Место
Украина
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