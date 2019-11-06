"Секс в чистом виде!" Кароль возбудила фанатов голой грудью

Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников пикантным снимком, на котором засветила голую грудь.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в одном лишь халате и полотенце на голове. Свой образ Кароль дополнила украшениями на шее и пальце.

Тина Кароль Фото: instagram/tina_karol

Тина Кароль засветила голую грудь Фото: instagram/tina_karol

Отметим, что поклонники в комментариях к публикации засыпали певицу комплиментами.

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Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кароль взбудоражила сеть снимком в белье, позируя на кровати.

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