Кароль восхитила сеть соблазнительным образом на "Голосі країни"

Украинская певица Тина Кароль, которая является одним из тренеров вокального шоу "Голос країни", восхитила сеть невероятным образом во время выступления со своими подопечными Девидом Аксельродом и Андреем Хайатом.

Артистка предстала перед зрителями в соблазнительном платье и с яркой прической. Видео опубликовано на официальном Yiutube-канале шоу.

Скриншот из видео

"Тина полностью отдала песню ребятам. Ну а образ просто огнище. Тина реально не боится экспериментов. Этой женщине все к лицу", "Круто Тина выглядит". "Тина невероятна", "У Тины классный образ, не такой скучный, как обычно", "Невероятный образ Тины", — пишут в комментариях к видео.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская певица и судья вокального проекта "Голос країни-9" Тина Кароль осуществила мечту ребенка, который поборол онкологическое заболевание. 8-летний Даниил Чобанюк мечтал встретиться и спеть с артисткой. Мальчик стал гостем полуфинала шоу.

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