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21 октября • обновлено в 08:23
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"Роковая женщина!" Кароль восхитила фигурой на "Танцях з зірками"

1.3т Читать материал на украинском

Популярная украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников новым снимком, который был сделан на шоу "Танці з зірками". На нем она позировала в платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

Фото Кароль разместила на своей странице в Instagram. Пользователи сети оставили артистке десятки хвалебных комментариев.

Тина Кароль

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Тина Кароль на шоу "Танці з зірками"

Тина Кароль на шоу "Танці з зірками"

instagram.com/tina_karol

"Красотка", "Роковая женщина", "Вот это богиня!", "Одни и те же платья... Один разрез, та же модель практически... Ну можно что-то и новое", "Львица", "Шальная императрица", - пишут в сети.

"Роковая женщина!" Кароль восхитила фигурой на "Танцях з зірками"
"Роковая женщина!" Кароль восхитила фигурой на "Танцях з зірками"
"Роковая женщина!" Кароль восхитила фигурой на "Танцях з зірками"
"Роковая женщина!" Кароль восхитила фигурой на "Танцях з зірками"

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кароль показала кадры в соблазнительном платье. Изюменка состояла в том, что кроме декольте в нем был разрез между грудью и пупком, оголяющий тело певицы.

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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Позвольте,она же сепаратистка.Не патриотично селянам ей восхищаться.
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