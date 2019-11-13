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13 ноября • обновлено в 21:29
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Кароль в облегающем платье соблазнила поклонников роскошной фигурой

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Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников роскошным образом.

Серию соответствующих снимков звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В частности, она позировала в блестящем серебряном платье-макси, которое подчеркивало все изгибы тела.

Изюминка наряда заключалась в том, что спина выше поясницы была открыта, из-за чего подчеркивалась тонкая талия Кароль.

Кароль показала фигуру в блестящем платье

Кароль показала фигуру в блестящем платье

instagram/tina_karol

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Кароль поразила неожиданной сменой внешности: фото и видео

Поклонники пришли в восторг от серии новых снимков, на которых певица буквально сияла.

"Красивая, милая женщина", "Красивая", "Чарующие платье", "Рыбка", "Блистаешь", "Платье обалденное", "Господи, это бомба", – отреагировали поклонники.

Кароль в облегающем платье соблазнила поклонников роскошной фигурой
Кароль в облегающем платье соблазнила поклонников роскошной фигурой
Кароль в облегающем платье соблазнила поклонников роскошной фигурой
Кароль в облегающем платье соблазнила поклонников роскошной фигурой
Кароль - соблазнительное фото

Кароль - соблазнительное фото

instagram/tina_karol

Кароль в роскошном платье - вид сзади

Кароль в роскошном платье - вид сзади

instagram/tina_karol

Тина Кароль в блестящем платье

Тина Кароль в блестящем платье

instagram/tina_karol

Тина Кароль показала фигуру в облегающем платье

Тина Кароль показала фигуру в облегающем платье

instagram/tina_karol

Тина Кароль - соблазнительное фото

Тина Кароль - соблазнительное фото

instagram/tina_karol

Тина Кароль - фото

Тина Кароль - фото

instagram/tina_karol

Тина Кароль

Тина Кароль

instagram/tina_karol

Тина Кароль показала красивую спину

Тина Кароль показала красивую спину

instagram/tina_karol

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На снимке украинская секс-бомба позировала в соблазнительном мини с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.

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Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Красота фотосессия фотографии
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