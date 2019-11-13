Кароль в облегающем платье соблазнила поклонников роскошной фигурой

Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников роскошным образом.
Серию соответствующих снимков звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В частности, она позировала в блестящем серебряном платье-макси, которое подчеркивало все изгибы тела.
Изюминка наряда заключалась в том, что спина выше поясницы была открыта, из-за чего подчеркивалась тонкая талия Кароль.
Кароль показала фигуру в блестящем платье
instagram/tina_karol
Поклонники пришли в восторг от серии новых снимков, на которых певица буквально сияла.
"Красивая, милая женщина", "Красивая", "Чарующие платье", "Рыбка", "Блистаешь", "Платье обалденное", "Господи, это бомба", – отреагировали поклонники.
Кароль - соблазнительное фото
instagram/tina_karol
Кароль в роскошном платье - вид сзади
instagram/tina_karol
Тина Кароль в блестящем платье
instagram/tina_karol
Тина Кароль показала фигуру в облегающем платье
instagram/tina_karol
Тина Кароль - соблазнительное фото
instagram/tina_karol
Тина Кароль - фото
instagram/tina_karol
Тина Кароль
instagram/tina_karol
Тина Кароль показала красивую спину
instagram/tina_karol
Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На снимке украинская секс-бомба позировала в соблазнительном мини с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.
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