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24 января • обновлено в 12:39
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Кароль рассказала, как ее сына разозлили шутки про нее и Балана

1.4т
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Украинская певица Тина Кароль призналась, что ее 11-летний сын Вениамин не в восторге от шуток о том, что его мама выходит замуж за молдавского исполнителя Дана Балана.

Так, об этом звезда рассказала в интервью программы "Слава+", которая выходит на YouTube (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Тина Кароль

Тина Кароль

Скриншот с видео

"Когда Вениамин был на "Рождественской истории", то сказал: "Мне не понравились ваши шутки. Что это они говорят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти праздные разговоры?" – поделилась Кароль.

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Отметим, что певица сразу исправилась и сказала, что не поддерживает подобных слухов и разговоров. Но она все же призналась, что между ней и Даном Баланом случилась химия.

Тина Кароль и Слава Демин

Тина Кароль и Слава Демин

Скриншот с видео

"Я ничем не поддерживаю эти разговоры, вот в чем прикол. Случился дуэт, случилась музыка, случилось волшебство образов... Да, на "Голосе" случилась химия. А между кем она должна была быть – Димой и Даном Баланом? Потом родилась идея спеть дуэт – не моя. А спеть в один микрофон предложила я, потому что это красиво", – отметила Кароль.

В конце певица подытожила, что пока не готова к новым романам. А ее сын не готов принять нового отца.

Тина Кароль с сыном Вениамином

Тина Кароль с сыном Вениамином

Фото: instagram/tinakarol

Как сообщал OBOZREVATEL, Тина Кароль призналась в чувствах к Дану Балану во время шоу "Голос країни-10", который стартовал 19 января.

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Автор
Юля Ухина Юля Ухина
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