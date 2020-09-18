Кароль презентовала душещипательный клип-трилогию и вызвала восторг в сети

Популярная украинская певица Тина Кароль презентовала клип-трилогию под названием "Найти своих".

Премьера мини-фильма состоялась 18 сентября на официальном YouTube-канале артистки. В видеоряд вошли три главные песни с альбома певицы: "Найти своих", "Лодочка" и "Небо" (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

В ролике, режиссером которого выступил Стас Морозов, Кароль исполнила роль героини, которой люди доверили самые сокровенные секреты своих душ. Для одних Тина – спасательный круг, для других – справедливый приговор.

Кароль презентовала клип-трилогию "Найти своих". пресс-служба Тины Кароль

Кароль презентовала клип-трилогию "Найти своих". пресс-служба Тины Кароль

"Найти своих – это счастье, потерять – испытание. Но приобретение "своих" возможно только тогда, когда перестаешь искать", – рассказала исполнительница.

Кароль презентовала клип-трилогию "Найти своих". пресс-служба Тины Кароль

Поклонники пришли в восторг от новой видеоработы Кароль. Своими эмоциями юзеры поделились в комментариях.

"Лучшее, что я видела за последнее время. Тина, пора снимать фильмы", "С первой минуты зацепило, душа летит... Просто супер, браво!", "Это воплощение искусства в чистом виде", "Мурашки по коже! Просто невероятно", "Очень глубокие песни. Прекрасно, как всегда", – написали люди.

Тина Кароль – трилогия "Найти своих": смотрите видео онлайн

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что обложкой нового альбома Тины Кароль под названием "Найти своих" стала скульптура украинского скульптора Владимира Цисарыка. Она была создана в виде портрета певицы, обрамленного в ангельские крылья, которые едва касаются кончиком пера земли.