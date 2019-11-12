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12 ноября • обновлено в 10:26
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Кароль поразила неожиданной сменой внешности: фото и видео

1.1т
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Популярная украинская певица Тина Кароль взбудоражила поклонников неожиданной сменой образа. Так, артистка появилась на шоу "Танці з зірками" с короткой стрижкой.

Фото Кароль разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Кароль поразила неожиданной сменой внешности: фото и видео

instagram.com/tina_karol

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Кароль поразила неожиданной сменой внешности: фото и видео
Кароль поразила неожиданной сменой внешности: фото и видео

"Это не твой стиль", "Я надеюсь, что это парик", "Это парик или стрижка?", "Ты совсем другая, не такая как в 2011 году", "Бомбический образ", "Это шикарно! На несколько минут вернулась в прошлое", "Шикарная", - пишут в сети.

Кароль поразила неожиданной сменой внешности: фото и видео
Кароль поразила неожиданной сменой внешности: фото и видео
Кароль поразила неожиданной сменой внешности: фото и видео
Кароль поразила неожиданной сменой внешности: фото и видео
Кароль поразила неожиданной сменой внешности: фото и видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская певица Тина Кароль, которая стала ведущей шоу "Танці з зірками", порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На снимке украинская секс-бомба позировала в соблазнительном мини с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Тина Кароль
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