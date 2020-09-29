Кароль о личной жизни: я готова к новым отношениям. Видео

Украинская певица Тина Кароль, которая в 2013 году потеряла мужа Евгения Огира, призналась, что готова к новым отношениям. Она также рассказала, какой мужчина может завоевать ее сердце.

Подробностями артистка поделилась в интервью для программы "Зірковий шлях". По словам Кароль, ее новый избранник должен обладать такими качествами, как благородность и самостоятельность (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я готова к новым отношениям... Что мужчина должен сделать, чтобы привлечь мое внимание? Просто быть благородным, быть мужчиной. На самом деле, ничего особенного не нужно делать. Когда ты пытаешься чего-то сильно добиться, знаете, прям так "хочу, хочу", ничего не выходит. Когда ты перестаешь этого не только хотеть, но относишься к этому с ожиданием и любовью – это обязательно с тобой случится... Мужчина также должен быть самостоятельным. Это такая редкость", – считает артистка.

Кароль сделала признание о личной жизни (Instagram Тины Кароль)

Напомним, Тина Кароль и Евгений Огир обручились в 2008 году, а через 5 лет продюсер скончался после затяжной борьбы с раком желудка. Опорой в жизни артистки стал их сын Вениамин.

Тина Кароль и Евгений Огир с сыном. viva.ua

За это время у звезды не было никаких публичных отношений, а ее роман с коллегой по шоу "Голос країни" Даном Баланом до сих пор остается тайной, ведь ни один из артистов не подтвердил его официально. Однако недавно Кароль заявила, что в ее жизни появилось место для мужчины. Кроме того, она мечтает стать мамой во второй раз и хочет родить дочь.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица Тина Карольпрезентовала клип-трилогию под названием "Найти своих". Премьера мини-фильма состоялась 18 сентября на официальном YouTube-канале артистки. В видеоряд вошли три главные песни с альбома певицы: "Найти своих", "Лодочка" и "Небо" .