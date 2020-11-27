Кароль, Мейхер, Скрябин и другие звезды: кого снимал фотограф, которого подозревают в совращении детей

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
4,1 т.
Надежда Мейхер и Светлана Лобода, Ольга Горбачева и Кузьма Скрябин

Известный в Украине фотограф, которого подозревают в развращении несовершеннолетних и малолетних в Киеве и области, снимал многих знаменитостей.

Так, среди них звезды эстрады, комики, актеры и танцоры: Надежда Мейхер, Светлана Лобода, Лилия Подкопаева, Настя Каменских, Борис Барский, Наталия Могилевская, Влад Яма, Тина Кароль и многие другие. В связи с этим OBOZREVATEL собрал фото известных украинцев, которые сделал фотограф.

Отметим, что снимки преимущественно сделанные в черно-белых тонах. Некоторые из них весьма пикантные.

Наталья Могилевская и Влад Яма

Наталья Могилевская и Влад Яма

Надежда Мейхер и Светлана Лобода

Надежда Мейхер и Светлана Лобода

Тина Кароль

Тина Кароль

Кузьма Скрябин и Ольга Горбачева

Ольга Горбачева и Кузьма Скрябин

Ольга Полякова с дочерью Машей

Ольга Полякова с дочерью

Алексей Потапенко и Настя Каменских

Алексей Потапенко и Настя Каменских

Анна и Ангелина Завальские (дуэт "Алиби")

Ангелина и Анна Завальские

Гимнастка Лилия Подкопаева с Ктиторчуком

Лилия Подкопаева с Ктиторчуком

Борис Барский и Георгий Делиев

Борис Барский и Георгий Делиев

Ольга Сумская и Владимир Горянский

Ольга Сумская и Владимир Горянский

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Полицейские Киевщины разоблачили 56-летнего мужчину, который подозревается в развращении малолетних и несовершеннолетних.

  • Им якобы оказался известный в Украине фотограф, участник выставок Александр Ктиторчук.

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