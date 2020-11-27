Кароль, Мейхер, Скрябин и другие звезды: кого снимал фотограф, которого подозревают в совращении детей
Известный в Украине фотограф, которого подозревают в развращении несовершеннолетних и малолетних в Киеве и области, снимал многих знаменитостей.
Так, среди них звезды эстрады, комики, актеры и танцоры: Надежда Мейхер, Светлана Лобода, Лилия Подкопаева, Настя Каменских, Борис Барский, Наталия Могилевская, Влад Яма, Тина Кароль и многие другие. В связи с этим OBOZREVATEL собрал фото известных украинцев, которые сделал фотограф.
Отметим, что снимки преимущественно сделанные в черно-белых тонах. Некоторые из них весьма пикантные.
Наталья Могилевская и Влад Яма
Надежда Мейхер и Светлана Лобода
Тина Кароль
Кузьма Скрябин и Ольга Горбачева
Ольга Полякова с дочерью Машей
Алексей Потапенко и Настя Каменских
Анна и Ангелина Завальские (дуэт "Алиби")
Гимнастка Лилия Подкопаева с Ктиторчуком
Борис Барский и Георгий Делиев
Ольга Сумская и Владимир Горянский
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полицейские Киевщины разоблачили 56-летнего мужчину, который подозревается в развращении малолетних и несовершеннолетних.
Им якобы оказался известный в Украине фотограф, участник выставок Александр Ктиторчук.