Кардашьян запланировала развод с Уэстом – СМИ

Американская телезвезда и модель Ким Кардашьян запланировала развод с мужем, рэпером Канье Уэстом.

Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на анонимного источника, близкого к паре. По словам мужчины, Кардашьян хочет развестись с Уэстом из-за его слов об их дочери Норт и выступлений против абортов.

"Развод уже спланирован, но она ждет, пока у него закончится маниакальный эпизод", – сказал инсайдер, имея в виду биполярное расстройство рэпера.

Напомним, в СМИ начали распространять слухи о разводе пары после того, как Вест заявил, что ранее просил свою жену сделать аборт, когда она была беременна их первым ребенком – дочерью Норт. Позже рэпер обвинил Ким и ее семью в том, что его хотели закрыть в психушке, а вслед признался, что уже два года пытается расстаться.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 15 июля 2020 года Канье Уэст подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты США. Рэпер будет участвовать в выборах от комитета "Канье 2020", а его партия называется "BDY" (Birthday Party). Кстати, источники из окружения Уэста заявляли, что решение баллотироваться он принял из-за обострения психического расстройства.