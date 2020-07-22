Кардашьян впервые заговорила о психических проблемах Канье Уэста

Американская телезвезда Ким Кардашьян впервые публично рассказала о психических проблемах своего мужа Канье Уэста, который баллотируется в президенты США.

Так, по словам знаменитости, у рэпера действительно биполярное расстройство, однако сейчас она не может ему помочь, потому что насильно лечить мужа не позволяет закон. Об этом Кардашьян заявила в своих Instagram-сториз (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Как многие из вас знают, у Канье биполярное расстройство. Каждый, кто страдает от этого заболевания или любит человека с этим расстройством, знает, насколько невероятно трудно и больно его понимать. Я никогда не говорила публично о том, как болезнь Канье отражается на нашей семейной жизни, потому что мне важно максимально защищать наших детей. К тому же я ценю право человека на конфиденциальность, когда речь идет о его здоровье. Но сегодня я чувствую, что должна высказать свою позицию – в первую очередь, из-за всех стереотипов и недоразумений о психическом здоровье... Те, кто понимают, что такое психическое заболевание, знают, что когда у человека, тем более совершеннолетнего, активируется болезнь, его семья, увы, бессильна. Люди, которые не понимают, о чем речь, могут быть очень критически и осуждающе настроены, не понимая, что пока человек сам не захочет получить помощь, ему не смогут ее предоставить, как бы сильно семья и близкие не пытались это сделать", – заявила Ким.

Кардашьян публично заявила о психологических проблемах Канье Уэста (Instagram Ким Кардашьян)

Она также отметила, что Уэст подвергается критике, так как является публичной персоной и его действия вызывают сильные эмоции и реакцию. Однако Кардашьян уточнила, что слова ее мужа не всегда соотносятся с его намерениями и попросила большего сочувствия и понимания от общественности.

Instagram Ким Кардашьян

Instagram Ким Кардашьян

Instagram Ким Кардашьян

Как сообщал OBOZREVATEL, Канье Уэст подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты США 15 июля. Рэпер будет участвовать в выборах от комитета "Канье 2020", а его партия называется "BDY" (Birthday Party). Кстати, источники из окружения Веста заявляли, что решение баллотироваться он принял из-за обострения психического расстройства.