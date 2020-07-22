МоваЯзык

Топ-темы:

Кардашьян впервые заговорила о психических проблемах Канье Уэста

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
1,2 т.
Кардашьян впервые заговорила о психических проблемах Канье Уэста

Кардашьян впервые заговорила о психических проблемах Канье Уэста (фото - bbc.com).

Американская телезвезда Ким Кардашьян впервые публично рассказала о психических проблемах своего мужа Канье Уэста, который баллотируется в президенты США.

Так, по словам знаменитости, у рэпера действительно биполярное расстройство, однако сейчас она не может ему помочь, потому что насильно лечить мужа не позволяет закон. Об этом Кардашьян заявила в своих Instagram-сториз (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Как многие из вас знают, у Канье биполярное расстройство. Каждый, кто страдает от этого заболевания или любит человека с этим расстройством, знает, насколько невероятно трудно и больно его понимать. Я никогда не говорила публично о том, как болезнь Канье отражается на нашей семейной жизни, потому что мне важно максимально защищать наших детей. К тому же я ценю право человека на конфиденциальность, когда речь идет о его здоровье. Но сегодня я чувствую, что должна высказать свою позицию в первую очередь, из-за всех стереотипов и недоразумений о психическом здоровье... Те, кто понимают, что такое психическое заболевание, знают, что когда у человека, тем более совершеннолетнего, активируется болезнь, его семья, увы, бессильна. Люди, которые не понимают, о чем речь, могут быть очень критически и осуждающе настроены, не понимая, что пока человек сам не захочет получить помощь, ему не смогут ее предоставить, как бы сильно семья и близкие не пытались это сделать", – заявила Ким.

Кардашьян публично заявила о психологических проблемах Канье Уэста (Instagram Ким Кардашьян)

Кардашьян публично заявила о психологических проблемах Канье Уэста (Instagram Ким Кардашьян)

Она также отметила, что Уэст подвергается критике, так как является публичной персоной и его действия вызывают сильные эмоции и реакцию. Однако Кардашьян уточнила, что слова ее мужа не всегда соотносятся с его намерениями и попросила большего сочувствия и понимания от общественности.

Instagram Ким Кардашьян

Instagram Ким Кардашьян

Instagram Ким Кардашьян

Instagram Ким Кардашьян

Instagram Ким Кардашьян

Instagram Ким Кардашьян

Как сообщал OBOZREVATEL, Канье Уэст подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты США 15 июля. Рэпер будет участвовать в выборах от комитета "Канье 2020", а его партия называется "BDY" (Birthday Party). Кстати, источники из окружения Веста заявляли, что решение баллотироваться он принял из-за обострения психического расстройства.

шоушоу-бизнесКанье УэстКим Кардашьян
Поделиться в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди