Кардашьян в сексуальном платье показала фото с празднования 40-летия

Американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян не так давно отпраздновала свое 40-летие.

На страничке в Instagram знаменитость опубликовала серию снимков с празднования юбилея.

В честь круглой даты родные Кардашьян организовали грандиозную вечеринку-сюрприз: они воспроизвели 16-й день рождения звезды. Именинницу ждала такая же машина с такими же шариками и аналогичным тортом, как и 24 года назад.

Семья Кардашьян устроила ей вечеринку в стиле ретро.

Ким Кардашьян показала, как отпраздновала 40-летие.

Кроме того, родные также подготовили видео, где собрали кадры из всех дней рождения Кардашьян и воссоздали каждый праздник.

"Вы знаете, я сентиментальный человек, и эта вечеринка была самой особенной. Они воссоздали все мои особые дни рождения в течение всей моей жизни, просматривая все наши старые домашние видео", – написала звезда в Instagram.

Родные подготовили видео, где собрали кадры из всех дней рождения Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян показала пышную грудь на вечеринке в откровенном платье.

Кардашьян опубликовала серию снимков с празднования юбилея.

Родные Кардашьян организовали грандиозную вечеринку сюрприз.

Фото с празднования 40-летия Кардашьян показала в Instagram.

Кардашьян выбрала для вечеринки сексуальное платье.

Для празднования своего 40-летия Кардашьян выбрала сексуальное золотистое платье с пайетками, которое подчеркнуло пышное декольте звезды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким Кардашьян засветила пышные формы в откровенном купальнике.