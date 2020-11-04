Кардашьян продала свой особняк за 15,5 млн долларов. Фото

Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян продала свой дом в Калабасасе в округе Лос-Анджелес.

Его общая стоимость составила 15,5 миллиона долларов, пишет "People" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, особняк неоднократно фигурировал в качестве декорации в телешоу "Семейство Кардашьян". Фотографии дома Хлои опубликовала несколько лет назад на обложке журнала "Architectural Digest".

Хлои Кардашьян продала свой особняк "People"

Хлои Кардашьян продала свой дом за 15,5 млн долларов "People"

Хлои Кардашьян продала свой особняк за 15,5 млн долларов "People"

Известно, что шесть лет назад младшая сестра Ким Кардашьян купила данный дом за 7,2 миллиона долларов у его предыдущего владельца Джастина Бибера.

Кардашьян продала свой особняк "People"

Кардашьян продала свой огромный особняк "People"

Кардашьян продала шикарный особняк "People"

Ранее особняк принадлежал Николь Мерфи бывшей жене актера Эдди Мерфи.

Хлои Кардашьян продала шикарный особняк за 15,5 млн долларов "People"

Хлои Кардашьян продала свой особняк "People"

Хлои Кардашьян продала свой особняк "People"

Кардашьян продала шикарный особняк "People"

Как сообщал OBOZREVATEL, Хлои Кардашьян переболела коронавирусом. 36-летняя знаменитость получила положительный ПЦР-тест на COVID-19 еще в марте.