Кардашьян-младшая показала голую грудь на камеру: пикантные фото

Знаменитая американская модель и актриса, младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер обнажила грудь во время провокационной фотосессии.
Так, звезда стала героиней свежего номера журнала Garage Magazine и опубликовала соответствующие снимки на своей странице в Instagram. Отметим, что на обложке номера Кендалл предстала топлес, прикрывая грудь руками. Образ модели дополнили необычные пластинки на носу и распущенные длинные волосы.
Кендалл Дженнер
Фото: instagram/kendalljenner
Кендалл Дженнер
Фото: instagram/kendalljenner
Кроме того, на других фото Дженнер позировала в розовом пиджаке на голое тело и вися на кожаной качели.
Кендалл Дженнер
Фото: instagram/kendalljenner
Кендалл Дженнер
Фото: instagram/kendalljenner
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дженнер опубликовала снимок, на котором позировала в соблазнительном белье белого цвета, продемонстрировав "пятую точку". Фанаты были в восторге.
Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!