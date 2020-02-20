Кардашьян-младшая показала голую грудь на камеру: пикантные фото

Знаменитая американская модель и актриса, младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер обнажила грудь во время провокационной фотосессии.

Так, звезда стала героиней свежего номера журнала Garage Magazine и опубликовала соответствующие снимки на своей странице в Instagram. Отметим, что на обложке номера Кендалл предстала топлес, прикрывая грудь руками. Образ модели дополнили необычные пластинки на носу и распущенные длинные волосы.

Кендалл Дженнер Фото: instagram/kendalljenner

Кендалл Дженнер Фото: instagram/kendalljenner

Кроме того, на других фото Дженнер позировала в розовом пиджаке на голое тело и вися на кожаной качели.

Кендалл Дженнер Фото: instagram/kendalljenner

Кендалл Дженнер Фото: instagram/kendalljenner

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дженнер опубликовала снимок, на котором позировала в соблазнительном белье белого цвета, продемонстрировав "пятую точку". Фанаты были в восторге.

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