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Кардашьян и Дженнер сверкнули пышными формами в откровенной фотосессии

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Знаменитые сестры Ким Кардашьян и Кайли Дженнер снялись в пикантной фотосессии в рамках рекламы собственной парфюмерной линейки Kylie Jenner x KKW Fragrance.

Результатами работы светские львицы поделились на своих страницах в Instagram, вызвав ажиотаж в сети яркими образами и макияжем.

На одном из последних фото сестры позировали в латексных коротких топах и блестящих брюках, подчеркивающих пышные формы звезд. Образ дополнял яркий разноцветный макияж, на который решится не каждая девушка.

Кардашьян и Дженнер в откровенной фотосессии

Кардашьян и Дженнер в откровенной фотосессии

instagram /kimkardashian

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За пару дней до этого Ким поделилась фотографией, на которой они с Кайли позируют в оригинальных комбинезонах. Однако поклонники обратили внимание не на пышные бедра девушек, а на неудачный фотошоп – у каждой было по шесть пальцев на ногах. В ответ на серию насмешек Кардашьян и Дженнер заявили, что это всего лишь оптическая иллюзия.

Пользователи заметили по шесть пальцев на ногах Ким и Кайли

Пользователи заметили по шесть пальцев на ногах Ким и Кайли

instagram /kimkardashian

Кардашьян и Дженнер в рамках рекламной кампании

Кардашьян и Дженнер в рамках рекламной кампании

instagram /kimkardashian

Дженнер показала неприличный жест

Дженнер показала неприличный жест

instagram /kimkardashian

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ким поделилась снимком, на котором позировала в откровенном топе, едва сдерживающем грудь.

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Персоны
Ким Кардашьян Кайли Дженнер
Теги
шоу-бизнес Красота фотосессия
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