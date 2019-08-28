Кардашьян чуть не выронила грудь из экстремального мини: пикантные кадры

Американская супермодель и телеведущая Ким Кардашьян продемонстрировала пышные формы в купальнике.
На своей странице в Instagram светская львица опубликовала фото в экстремальном мини, из которого буквально выпадает грудь, а самые пикантные части закрывает крохотный кусочек ткани.
Снимок Кардашьян в розовом купальнике мгновенно разлетелся по сети. Буквально за несколько часов поставили отметку "нравится" больше 1,45 млн пользователей, в том числе и певица Вера Брежнева.
Огромная грудь Кардашьян чуть не выпала из купальника
instagram/kimkardashian
Как стало ясно из описания к фотографии, Ким снялась в этой фотосессии в рамках рекламной кампании, в ходе которой она посоветовала покупать очки "близнецы" известной марки.
Очки, которые рекламировала Кардашьян
Скриншот
Кардашьян демонстрирует пышные формы
instagram/kimkardashian
Кардашьян показала фигуру
instagram/kimkardashian
Кардашьян в откровенном купальнике
instagram/kimkardashian
Кардашьян в корсете показала пышную грудь
instagram/kimkardashian
Кардашьян в купальнике
instagram/kimkardashian
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кардашьян снялась в пикантной фотосессии, продемонстрировав пышные бедра в короткой юбке и огромную грудь в крохотном топе.
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