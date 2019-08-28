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Кардашьян чуть не выронила грудь из экстремального мини: пикантные кадры

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Американская супермодель и телеведущая Ким Кардашьян продемонстрировала пышные формы в купальнике.

На своей странице в Instagram светская львица опубликовала фото в экстремальном мини, из которого буквально выпадает грудь, а самые пикантные части закрывает крохотный кусочек ткани.

Снимок Кардашьян в розовом купальнике мгновенно разлетелся по сети. Буквально за несколько часов поставили отметку "нравится" больше 1,45 млн пользователей, в том числе и певица Вера Брежнева.

Огромная грудь Кардашьян чуть не выпала из купальника

Огромная грудь Кардашьян чуть не выпала из купальника

instagram/kimkardashian

Новости
Кардашьян и Дженнер сверкнули пышными формами в откровенной фотосессии

Как стало ясно из описания к фотографии, Ким снялась в этой фотосессии в рамках рекламной кампании, в ходе которой она посоветовала покупать очки "близнецы" известной марки.

Кардашьян чуть не выронила грудь из экстремального мини: пикантные кадры
Очки, которые рекламировала Кардашьян

Очки, которые рекламировала Кардашьян

Скриншот

Кардашьян демонстрирует пышные формы

Кардашьян демонстрирует пышные формы

instagram/kimkardashian

Кардашьян показала фигуру

Кардашьян показала фигуру

instagram/kimkardashian

Кардашьян в откровенном купальнике

Кардашьян в откровенном купальнике

instagram/kimkardashian

Кардашьян в корсете показала пышную грудь

Кардашьян в корсете показала пышную грудь

instagram/kimkardashian

Кардашьян в купальнике

Кардашьян в купальнике

instagram/kimkardashian

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Кардашьян снялась в пикантной фотосессии, продемонстрировав пышные бедра в короткой юбке и огромную грудь в крохотном топе.

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Персона
Ким Кардашьян
Место
США
Теги
шоу-бизнес Красота
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