Карауловой из "Фабрики" и 5sta Family – 32: куда исчезла звезда 2000-х

Популярная российская певица Юлианна Караулова 24 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 32 года.

Караулова известна как участница "Фабрики звезд – 5", а также как солистка популярной группы 5sta Family. В день рождения артистки OBOZREVATEL выяснял, куда в последнее время пропала певица и как она выглядит сейчас (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Юлианна Караулова instagram.com/yulianna_karaulova

Юлианна Караулова родилась 24 апреля 1988 года в Москве. В 2003-м она заняла 2-е место на конкурсе подросткового журнала Yes! "Лицо года". Вскоре после этого Юлианна стала одной из участниц музыкальной группы Yes.

В 2004 году Караулова попала на "Фабрику звезд 5" под руководством Аллы Пугачевой. В конкурсе артистка сумела дойти до финала.

После "Фабрики" Юлианна стала участницей группы Максима Фадеева "Нэцке", в составе которой записала песни "Я джокер кину на стол" и "Я попала в сети".

В 2011 году после ухода певицы Лои Юлианна Караулова стала солисткой группы 5sta Family. За четыре года ее пребывания в группе 5sta Family запомнилась хитами "Вместе мы", "Буду с тобой", "Моя мелодия" и другими.

Юлианна Караулова Peopletalk

В 2015 году Юлианна начала сольную карьеру. Она выпустила такие хиты, как "Ты не такой", "Не верю", "Ариведерчи". В марте 2020 года состоялась премьера сингла "Градусы".

Вот как сейчас выглядит певица:

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