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24 апреля • обновлено в 06:21
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Карауловой из "Фабрики" и 5sta Family – 32: куда исчезла звезда 2000-х

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Популярная российская певица Юлианна Караулова 24 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 32 года.

Караулова известна как участница "Фабрики звезд – 5", а также как солистка популярной группы 5sta Family. В день рождения артистки OBOZREVATEL выяснял, куда в последнее время пропала певица и как она выглядит сейчас (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Юлианна Караулова

Юлианна Караулова

instagram.com/yulianna_karaulova

Юлианна Караулова родилась 24 апреля 1988 года в Москве. В 2003-м она заняла 2-е место на конкурсе подросткового журнала Yes! "Лицо года". Вскоре после этого Юлианна стала одной из участниц музыкальной группы Yes.

В 2004 году Караулова попала на "Фабрику звезд 5" под руководством Аллы Пугачевой. В конкурсе артистка сумела дойти до финала.

После "Фабрики" Юлианна стала участницей группы Максима Фадеева "Нэцке", в составе которой записала песни "Я джокер кину на стол" и "Я попала в сети".

В 2011 году после ухода певицы Лои Юлианна Караулова стала солисткой группы 5sta Family. За четыре года ее пребывания в группе 5sta Family запомнилась хитами "Вместе мы", "Буду с тобой", "Моя мелодия" и другими.

Юлианна Караулова

Юлианна Караулова

Peopletalk

В 2015 году Юлианна начала сольную карьеру. Она выпустила такие хиты, как "Ты не такой", "Не верю", "Ариведерчи". В марте 2020 года состоялась премьера сингла "Градусы".

Вот как сейчас выглядит певица:

Пришло время рассказать миру о своих кулинарных талантах 😋⠀ ⠀ Вы меня уже несколько раз в комментариях спрашивали о любимых рецептах. В сторис я часто выкладываю процессы приготовления и результаты моей кулинарной деятельность. Пришло время для целого большого поста!)) ⠀ ⠀ Почти 80% того, что я ем, я готовлю в мультишефе. @bork_com, это мое спасение! Мне когда-то посоветовала ее подруга, и теперь этот мультишеф (моего зовут Анатолий 🙄, я так решила) мой лучший друган на кухне. Реально моя "кулинарная" жизнь после знакомства с Анатолием разделилась на "до" и "после". ⠀ ⠀ Во-первых, все удобно запускается через приложение на телефоне. Там же больше 100 рецептов с пошаговыми фото-инструкциями (вот и ответ на вопрос откуда у меня столько рецептов и такое разнообразие блюд!). ⠀ Во-вторых, там есть функция отложенного старта. Вы можете с вечера засыпать все ингредиенты, и с утра, проснувшись, сразу же отведать горячую вкусную кашу, например.⠀ ⠀ В-третьих... каши! Никто не готовит каши (включая гречневую 🙄) вкуснее, чем этот малыш! Они идеально рассыпчатые, благодаря чаше с добавлением чугуна. Вам не надо стоять над кастрюлей, чтоб, например, молоко не убежало – можно параллельно заниматься своими делами. Все пропорции ингредиентов вам подскажет приложение или же дисплей. ⠀ ⠀ Ну, и добью вас, хозяюшки 😂 Есть не только стандартные для всех режимы "Тушение", "Варка", "Жарка" (сырники и мясо, например, получаются с идеальной корочкой), но и полностью заменяющая отдельную технику программа "Духовка" и для супернежных ресторанных блюд режим Sous Vide.⠀ ⠀ В общем, эта штука точно стоит своих денег и облегчит вам жизнь. Сильно советую!)) А в карусели наши с Анатолием мидии)) Как су-шеф я позволила себе немного вольности и немножко изменила рецепт 🤫

Допис, поширений Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova)

Mood of the day 🐒

Допис, поширений Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova)

Ребят, карантин лучшее время для инвестиций в себя и саморазвития! Открывается еще больше образовательных он-лайн площадок, а часть из них еще и бесплатная! Вот и мои любимые @infiniti_russia совместо с @forbes.russia запустили он-лайн проект @ontology_club с бесплатными лекциями для саморазвития нас, ищущих себя и жаждущих знаний, во время самоизоляции. Встречаемся там после ужина. Я буду так. Вы можете тоже. Об этом никто не узнает 😂🤷🏼‍♀️😉 #keepcalmandbeInfiniti⠀ ⠀ PS: Самые сильные реки всегда текут в тишине! (с) Иккю Содзюн 👆🏽

Допис, поширений Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova)

Суббота вечер 🤫 #stayathome

Допис, поширений Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova)

Завтра, 25 марта, в 19.00 я вам спою и наконец-то раздам подарки! 🔥⠀ ⠀ Те, самые, которые я купила в Америке (до всех этих историй с вирусом 😱) и обещала разыграть в прямом эфире. Время наконец-таки появилось, как вы понимаете)) К американским сувенирам добавлю еще свой мерч ☺️ Произойдет это во время акустического концерта у меня дома ( на гитаре – маэстро @vladimirkrylov). Спою ваши и мои любимые песни. Заказывайте музыку – принимаем заявки на треки!)) ⠀ ⠀ Смотреть можно в прямом эфире ВК, Instagram, TikTok и Одноклассников. Подарки разыграем среди подписчиков моей официальной группы ВК – так что, если вы еще не там, срочно добавляйтесь, ибо подарки классные)) Ссылку можно найти у меня в закрепленных хайлайтах в шапке профиля ☝🏾⠀ ⠀ PS: а фото из промо кампании #МестоПодСолнцем на @muztv (кто следит за этим реалити? 🙋🏼‍♀️), которое можно было увидеть на билбордах Москвы. Образец талии до начала карантина. Можно после показывать не буду? 😂

Допис, поширений Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova)

Прошёл первый стресс, прошла стадия отрицания, родился интерес. А что будет после??? 👀 ⠀ ⠀ Сейчас прочитала, что в Венеции стала прозрачной вода в каналах. В другом популярном среди туристов месте, которое сейчас пустует, появились редкие красивые птицы. Может планета хочет отдохнуть? Она устала от суеты людей, она взбрыкивает штормами и ливнями, она температурит безморозной зимой, она встряхивает себя землетрясениями как собака, которая устала или вышла из воды. ⠀ Теперь у Земли аутоиммунное заболевание, и планета выбрала способ излечения: собрать всех дома. Каждого жителя - внутрь своей страны, внутрь своего дома, поближе к родным стенам. Чтоб отдохнули от работы, суеты, вечной спешки. ⠀ Чтоб вспомнили о своём здоровье, о настольных играх, о чаепитиях с родителями и детьми. Чтоб испечь пирог, тесто которого требует пятичасового внимания, вместо хот-дога на бегу. Чтоб смотреть, как варится кофе в турке, давно привезённой из путешествия, и неспешно пить его из красивой чашки. Дорисовать картину, переписать рецепты в блокнот, пересадить цветы. ⠀ Планета загоняет нас по домам, чтоб мы навели в нём порядок: начиная со своей комнаты, продолжая своими мыслями. Возможно тогда мы начнём ценить. И скоро вернёмся в желанные туристические места, которые пока отдохнут без нас. Весна вдохнёт в них жизнь, обновит свежим воздухом без бесконечных селфи и мусора под ногами. И откроет нам новый мир, который нам нужно начинать беречь уже сейчас, в эту минуту, начиная с самих себя. ⠀ Берегите себя и своих близких, дорогие мои!!!🙏⠀ Это правда время перезагрузиться, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! ✊(с) ⠀ PS: не знаю чей это текст – мне переслали его в вотсапе. Автор, найдись! Очень тронуло 😍⠀ ⠀ 📸 : @kateheifitz

Допис, поширений Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova)

Как показывает мой собственный опыт – каким будет год совершенно не зависит от того, в чем вы его встретите. А вот хорошая компания и, как следствие, отличное настроение это точно многообещающее начало)) В объятиях красотки и умницы @olololnew верить в то, что все получится и будет даже лучше, чем просто хорошо, легко и приятно)) ⠀ PS: но я на всякий случай все-таки наряжусь 😂 в чем там надо встречать, чтобы все топчик было? Кто-нибудь в курсе?))

Допис, поширений Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova)

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменилась звезда фильмов "Сестры" и "Стиляги" Оксана Акиньшина и где она сейчас.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Блог шоубиз
Место
Россия
Теги
Новости России день рождения звезды музыка люди шоу-бизнес шоу
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