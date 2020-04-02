"Карантиновидение 2020": Little big устроили новый челендж в сети

Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении" с песней "Uno", совместно с блогером Эльдаром Джараховым запустили собственный конкурс под названием "Карантиновидение 2020".

Они предлагают желающим записывать свои песни и выкладывать их в социальных сетях.

Скриншот из видео

Чтобы поучаствовать в конкурсе не нужно выходить из дома. Достаточно написать песню, снять на телефон минутный клип, выложить в инстаграм с хэштегом #карантиновидение2020 и отметить Little Big с Джараховым.

Вот какие клипы уже доступны по хэштегу:

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, о том, что группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020, стало известно 2 марта. Российский шоу-бизнес бурно отреагировал на участие коллектива в конкурсе.

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