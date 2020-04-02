"Карантиновидение 2020": Little big устроили новый челендж в сети

Группа Little Big, которая должна была представлять Россию на "Евровидении" с песней "Uno", совместно с блогером Эльдаром Джараховым запустили собственный конкурс под названием "Карантиновидение 2020".
Они предлагают желающим записывать свои песни и выкладывать их в социальных сетях.
Скриншот из видео
Чтобы поучаствовать в конкурсе не нужно выходить из дома. Достаточно написать песню, снять на телефон минутный клип, выложить в инстаграм с хэштегом #карантиновидение2020 и отметить Little Big с Джараховым.
Вот какие клипы уже доступны по хэштегу:
ПАНИКА. Поздравляю! Теперь каждый раз, когда вы будете слышать слово "паника", у вас в голове будет играть ПАНИКА ПАНИКА ПАНИКА (👏👏). Если этого не произойдёт, значит, вы - не человек. Ассистент по хлопкам - май систер! Хотите эту песню видеть в альбоме? #креативнакарантине . прим.ред. Хлопки после "ПАНИКА ПАНИКА ПАНИКА" ОБЯЗАТЕЛЬНЫ, подчёркиваю - О Б Я З А Т Е Л Ь Н Ы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! #Карантиновидение2020 @iliyaprusikin @dlgreez @klikklakinst
Посвящается короновирусу #covid19 #сидимдома #карантин #карантин😷 #оставайтесьдома #накарантине #коронавирус #covıd19 #stayhome #stayhomechallenge #москва #красногорск #лучшедома #coronavirus #coronavírus #песнясамоизоизоляция #сидидома #карантиновидение #карантиновидение2020 @littlebigband @iliyaprusikin @dlgreez @klikklakinst
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, о том, что группа Little Big представит Россию на Евровидении-2020, стало известно 2 марта. Российский шоу-бизнес бурно отреагировал на участие коллектива в конкурсе.
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