Карантин в Киеве: столичные театры рассказали, как будут работать в это время

В Киеве ввели карантин из-за распространения коронавируса COVID-2019 во всем мире. Он начнется уже 12 марта, а закончится, предварительно, в конце месяца. Столичные театры продолжают работать и не получали официальных распоряжений о прекращении или ограничении работы.

Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко в случае закрытия на карантин будет искать альтернативные методы работы. Об этом сообщает ТСН.

international.agi.it

Киевский национальный академический Молодой театр обещает вернуть деньги за билеты. Театр "Золотые ворота" надеется, что ограничения коснутся аудиторий на более 200 человек и они продолжат работу.

"Официального письма мы пока не получили. Если будет ограничение, мы готовы закрыться. И все же надеемся, что ограничения будут касаться залов на 200 человек и больше, а у нас зал на 60 зрителей. Поэтому мы можем продолжить работу", - отметили в театре.

Как сообщал OBOZREVATEL:

3 марта в Украине подтвердили первый случай заражения смертельным коронавирусом – заболевание обнаружили в Черновцах;

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в семи больницах обустроили базы для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус COVID-19. Три из них – для взрослых, три – для детей и одна специальная база для беременных;

Он поручил департаментам образования и здравоохранения КГГА организовать ежедневное измерение температуры всем воспитанникам детских садов и ученикам столичных школ;

Также в Киеве родителям должны были ограничить доступ к школам в рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в учебных заведениях;

На станциях метро в Киеве появились плакаты с информацией о коронавирусе COVID-19, в частности, речь на них идет о профилактике, инфицировании и распространении заболевания;

Выяснилось, что людям, которые приехали в Киев из государств, где были зарегистрированы случаи заболевания на коронавирус COVID-19, необходимо позвонить на линию 15-51, сообщить о возвращении и предоставить данные о себе;

Появилась информация, что Кабинет министров на заседании 11 марта рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.

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