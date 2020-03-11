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11 марта • обновлено в 18:42
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Карантин в Киеве: столичные театры рассказали, как будут работать в это время

1.9т
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В Киеве ввели карантин из-за распространения коронавируса COVID-2019 во всем мире. Он начнется уже 12 марта, а закончится, предварительно, в конце месяца. Столичные театры продолжают работать и не получали официальных распоряжений о прекращении или ограничении работы.

Национальный академический драматический театр им. Ивана Франко в случае закрытия на карантин будет искать альтернативные методы работы. Об этом сообщает ТСН.

Карантин в Киеве: столичные театры рассказали, как будут работать в это время

international.agi.it

Киевский национальный академический Молодой театр обещает вернуть деньги за билеты. Театр "Золотые ворота" надеется, что ограничения коснутся аудиторий на более 200 человек и они продолжат работу.

"Официального письма мы пока не получили. Если будет ограничение, мы готовы закрыться. И все же надеемся, что ограничения будут касаться залов на 200 человек и больше, а у нас зал на 60 зрителей. Поэтому мы можем продолжить работу", - отметили в театре.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Выяснилось, что людям, которые приехали в Киев из государств, где были зарегистрированы случаи заболевания на коронавирус COVID-19, необходимо позвонить на линию 15-51, сообщить о возвращении и предоставить данные о себе;

  • Появилась информация, что Кабинет министров на заседании 11 марта рассмотрит вопрос введения карантина в учебных заведениях и запрета на проведение всех массовых мероприятий.

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Автор
Мария Дидык
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