Карантин из-за коронавируса: как его проводят звезды шоубизнеса

В связи с введением карантина, многие артисты вынуждены сидеть дома. Они делятся в социальных сетях тем, как проводят свое время, а также дают рекомендации своим поклонникам.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как звезды проводят карантин.

Украинская певица Настя Каменских поделилась своим видео-блогом из Мексики и порекомендовала своим поклонникам не поддаваться унынию.

Рената Литвинова сообщила о том, как важно пить воду

"Нужно пить горячую воду. Курящие реже заражаются. Надо не вдыхать воздух, когда рядом кто-то кашлянул. Я, если честно, купила 8 бутылок водки для дезинфекции во все обшлага, иногда натягиваю одноразовые перчатки, и всех протираю спиртовыми салфетками - начинается какая-то новая жизнь - очень похоже на "когда-то в молодости" - но меня это только укрепляет", - написала она.

Слава Каминская заявила, что уже успела купить крупы.

"Я не трус, но крупы накупила, а если без шуток, то береги себя сам! Планы на вечер посмотреть фильм "Заражение" 2011 года и "Симпсоны в кино" и вы гляньте! И еще мы всех победим! Предохраняться в данный период времени нужно особым способом! Не ленитесь, берегите себя и близких", - написала она.

Влад Топалов решил не выходить из дома без маски.

Ведущий Андрей Бедняков показал, как развлекается дома во время карантина.

Певица Тина Кароль также примеряла маску.

Фотограф Соня Плакидюк также показала, как проводит карантин.

"Ну что, пупсики, больше отмаза "не было времени" не работает. Настало прекрасное время: генеральнейших уборок, круглосуточного самомассажа щечек и жопок, недочитанных книг. У кого еще какие полезные планы на карантин?", - написала девушка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась новым китайским коронавирусом COVID-19. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram 15 марта, уточнив, что болеет уже почти неделю.

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