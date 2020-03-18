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18 марта • обновлено в 14:16
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Карамушкин из Anacondaz резко высказался Дудю о Крыме: в сети назвали его лицемером

3.3т
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В сети жестко отреагировали на слова солиста рэп-группы Anacondaz Сергей Карамушкин о том, что "Россия отжала Крым".

Так, соответствующее заявление он сделал в интервью российскому журналисту Юрию Дудю. По словам пользователей, Карамушкин "ср*ный лицемер" и если бы группа могла гастролировать в Украине, то он бы не применяла термин "отжали".

Сергей Карамушкин

Сергей Карамушкин

Скриншот с видео

"Жду от них песни про аннексию Техаса и сочувствие Мексике. Иначе ср*ные лицемеры", "Плохо, что Крым отжали, въезд группы в Украину запрещен, а значит концерты невозможны. Как стричь бабло на квартиру в Москве? Если бы Крым отжали, но группа могла гастролировать, то возможно бы очкарик не применил термин "отжали", "Вам не кажется, что х**сить страну стало модно?" – написали люди.

"Ср*ный лицемер!" В сети жестко осудили рэпера из РФ за слова о Крыме
"Ср*ный лицемер!" В сети жестко осудили рэпера из РФ за слова о Крыме
"Ср*ный лицемер!" В сети жестко осудили рэпера из РФ за слова о Крыме
"Ср*ный лицемер!" В сети жестко осудили рэпера из РФ за слова о Крыме

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный российский репер Роман Худяков, более известный под сценическим псевдонимом Loqiemean, жестко высказался о президенте РФ Владимире Путине.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
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