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Кара Делевинь снялась абсолютно голой в пикантной фотосессии

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Одна из самых высокооплачиваемых британских моделей и актриса Кара Делевинь снялась абсолютно голой для модного журнала Marie Claire.

Соответствующие снимки, на которых звезда позирует без одежды на кожаном диване, обнародованы в Instagram глянца.

На других фотографиях Делевинь предстала в прозрачном платье, чувственно позируя на камеру на фоне моря.

Голая Делевинь

Голая Делевинь

instagram /marieclairemag

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"Вся идея гендера уже давно себя дискредитировала. Лично я чувствую себя настолько же мужчиной, насколько и женщиной", – сказала она в интервью, фраза из которого также представлена в Instagram Marie Claire.

Делевинь для Marie Claire

Делевинь для Marie Claire

instagram /marieclairemag

Кара Делевинь для Marie Claire

Кара Делевинь для Marie Claire

instagram /marieclairemag

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Делевинь украсила обложку известного глянцевого журнала Vogue, снявшись в пикантной фотосессии.

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Персона
Кара Делевинь
Теги
фотосессия Мода Красота шоу-бизнес
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