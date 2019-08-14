Кара Делевинь снялась абсолютно голой в пикантной фотосессии

Одна из самых высокооплачиваемых британских моделей и актриса Кара Делевинь снялась абсолютно голой для модного журнала Marie Claire.
Соответствующие снимки, на которых звезда позирует без одежды на кожаном диване, обнародованы в Instagram глянца.
На других фотографиях Делевинь предстала в прозрачном платье, чувственно позируя на камеру на фоне моря.
Голая Делевинь
instagram /marieclairemag
"Вся идея гендера уже давно себя дискредитировала. Лично я чувствую себя настолько же мужчиной, насколько и женщиной", – сказала она в интервью, фраза из которого также представлена в Instagram Marie Claire.
Делевинь для Marie Claire
instagram /marieclairemag
Кара Делевинь для Marie Claire
instagram /marieclairemag
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Делевинь украсила обложку известного глянцевого журнала Vogue, снявшись в пикантной фотосессии.
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