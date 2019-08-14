Кара Делевинь снялась абсолютно голой в пикантной фотосессии

Одна из самых высокооплачиваемых британских моделей и актриса Кара Делевинь снялась абсолютно голой для модного журнала Marie Claire.

Соответствующие снимки, на которых звезда позирует без одежды на кожаном диване, обнародованы в Instagram глянца.

На других фотографиях Делевинь предстала в прозрачном платье, чувственно позируя на камеру на фоне моря.

Голая Делевинь instagram /marieclairemag

"Вся идея гендера уже давно себя дискредитировала. Лично я чувствую себя настолько же мужчиной, насколько и женщиной", – сказала она в интервью, фраза из которого также представлена в Instagram Marie Claire.

Делевинь для Marie Claire instagram /marieclairemag

Кара Делевинь для Marie Claire instagram /marieclairemag

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Делевинь украсила обложку известного глянцевого журнала Vogue, снявшись в пикантной фотосессии.

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