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19 декабря • обновлено в 17:43
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Полностью голые в ванной: Кара Делевинь показала пикантное фото со своей девушкой

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Британская топ-модель и известная актриса Кара Делевинь поделилась пикантным фото со своей возлюбленной Эшли Бенсон и поздравила ее с днем рождения.

Так, снимок она опубликовала на личной странице в Instagram. На нем девушки предстали полностью голыми в ванной, нежно целуя друг друга.

Эшли Бенсон и Кара Делевинь

Эшли Бенсон и Кара Делевинь

Фото: hellomagazine.com

"С днем рождения, Эшли! Я могу сказать так много, но больше всего я люблю и ценю то, что мне это не нужно. Потому что ты и так знаешь все, и только это имеет значение. Только ты и я, любимая. Это моя зона спокойствия. Ты позволила мне быть глупой, дикой, но оставила меня свободной и любопытной. Мне кажется, я знаю тебя всю жизнь. Я люблю тебя без слов", — написала Кара.

Кара Делевинь и Эшли Бенсон

Кара Делевинь и Эшли Бенсон

Фото: instagram/caradelevingne

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Отметим, что пользователям сети фото очень понравились. Также они принялись писать поздравления.

"Какие милые", "С днем рождения, Эшли. Отпразднуй этот день!", "Это самое мило фото, которое я когда-либо видела", "С днем рождения твою прекрасную девушку", — написали люди.

Полностью голые в ванной: Кара Делевинь показала пикантное фото со своей девушкой
Полностью голые в ванной: Кара Делевинь показала пикантное фото со своей девушкой
Полностью голые в ванной: Кара Делевинь показала пикантное фото со своей девушкой
Полностью голые в ванной: Кара Делевинь показала пикантное фото со своей девушкой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кара Делевинь поделилась с поклонниками пикантным фото. На нем модель позировала с длинными локонами и без белья.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Кара Делевинь
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