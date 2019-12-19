Полностью голые в ванной: Кара Делевинь показала пикантное фото со своей девушкой

Британская топ-модель и известная актриса Кара Делевинь поделилась пикантным фото со своей возлюбленной Эшли Бенсон и поздравила ее с днем рождения.
Так, снимок она опубликовала на личной странице в Instagram. На нем девушки предстали полностью голыми в ванной, нежно целуя друг друга.
Эшли Бенсон и Кара Делевинь
Фото: hellomagazine.com
"С днем рождения, Эшли! Я могу сказать так много, но больше всего я люблю и ценю то, что мне это не нужно. Потому что ты и так знаешь все, и только это имеет значение. Только ты и я, любимая. Это моя зона спокойствия. Ты позволила мне быть глупой, дикой, но оставила меня свободной и любопытной. Мне кажется, я знаю тебя всю жизнь. Я люблю тебя без слов", — написала Кара.
Кара Делевинь и Эшли Бенсон
Фото: instagram/caradelevingne
Отметим, что пользователям сети фото очень понравились. Также они принялись писать поздравления.
"Какие милые", "С днем рождения, Эшли. Отпразднуй этот день!", "Это самое мило фото, которое я когда-либо видела", "С днем рождения твою прекрасную девушку", — написали люди.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кара Делевинь поделилась с поклонниками пикантным фото. На нем модель позировала с длинными локонами и без белья.
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