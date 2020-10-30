Каннский кинофестиваль расстелил черную ковровую дорожку в память о жертвах теракта в Ницце

На закрытии специального мероприятия Каннского кинофестиваля расстелили черную ковровую дорожку в память о жертвах теракта в Ницце. Гости фестиваля почтили погибших минутой молчания.

Так, по словам организаторов фестиваля, такой поступок символизирует их протест против терроризма. Об этом они сообщили в официальном Twitter-аккаунте Festival de Cannes.

"Специальная программа на сегодня закончена: черная ковровая дорожка появилась на лестнице в память о жертвах нападения в Ницце. Она символизирует наш протест против терроризма", – сообщили организаторы фестиваля.

На кинофестивале в Каннах расстелили черную ковровую дорожку

К слову, мэр Канн Давид Лиснар назвал теракты "отвратительным нападением исламистов". По его словам, сейчас идет борьба за цивилизацию, в которой нужно защитить Францию и ее ценности.

В 2020 году 73-й Каннский кинофестиваль проходил с 27 по 29 октября. Мероприятие состоялось в специальном формате из‑за пандемии коронавируса. На фестивале представили четыре фильма из программы 2020 года, короткий метр и работы молодых режиссеров в рамках программы Cinéfondation.

Twitter-аккаунт Festival de Cannes

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