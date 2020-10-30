Каннский кинофестиваль расстелил черную ковровую дорожку в память о жертвах теракта в Ницце
На закрытии специального мероприятия Каннского кинофестиваля расстелили черную ковровую дорожку в память о жертвах теракта в Ницце. Гости фестиваля почтили погибших минутой молчания.
Так, по словам организаторов фестиваля, такой поступок символизирует их протест против терроризма. Об этом они сообщили в официальном Twitter-аккаунте Festival de Cannes.
"Специальная программа на сегодня закончена: черная ковровая дорожка появилась на лестнице в память о жертвах нападения в Ницце. Она символизирует наш протест против терроризма", – сообщили организаторы фестиваля.
К слову, мэр Канн Давид Лиснар назвал теракты "отвратительным нападением исламистов". По его словам, сейчас идет борьба за цивилизацию, в которой нужно защитить Францию и ее ценности.
В 2020 году 73-й Каннский кинофестиваль проходил с 27 по 29 октября. Мероприятие состоялось в специальном формате из‑за пандемии коронавируса. На фестивале представили четыре фильма из программы 2020 года, короткий метр и работы молодых режиссеров в рамках программы Cinéfondation.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во французском городе Ницца 29 октября мужчина с ножом убил трех человек. Две жертвы погибли просто внутри церкви Нотр-Дам.
Человек, напавший с ножом на людей в базилике Нотр-Дам во французской Ницце, кричал исламистские лозунги. Его задержали.
Через несколько часов после теракта в Ницце попытки нападения исламистов были совершены и в Авиньоне (злоумышленника застрелили), Лионе, а также в французском консульстве в городе Джидда Саудовской Аравии.