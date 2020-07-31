Канье Уэста поймали на мошенничестве из-за выборов в США

Американский рэпер Канье Уэст, который баллотируется в президенты США, подделал 600 подписей, чтобы принять участие в избирательной кампании.

Так, чтобы войти музыканту в избирательный бюллетень штата Нью-Джерси, нужно было подать петицию, и собрать минимум 800 подписей избирателей, сообщает издание Politico.

Ему удалось их собрать, однако адвокат по избирательному праву Скотт Салмон обнаружил, что 600 подписей оказались поддельными. По его словам, они все записаны почти одинаковым почерком, который может принадлежать одному человеку.

600 подписей записаны почти одинаковым почерком Twitter @MattFriedmanNJ

Салмон подал ходатайство в отдел избирательного штата, где Уэст оставлял петицию. Фальсификация подписей может поставить под сомнение правомерность участия Канье в президентской кампании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Канье Уэст подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты США 15 июля. Рэпер будет участвовать в выборах от комитета "Канье 2020", а его партия называется "BDY" (Birthday Party). Кстати, источники из окружения Уэста заявляли, что решение баллотироваться он принял из-за обострения психического расстройства. Впоследствии рэпер обвинил жену Ким Кардашьян и ее маму Крис Дженнер в "превосходстве белых", потому что они хотели закрыть его в психушке.