Американский рэпер, супруг светской львицы Ким Кардашьян Канье Уэст заявил об участии в выборах президента из-за психического расстройства.

Об этом изданию People рассказал источник, близкий к артисту, который пожелал остаться неизвестным.

"Долгое время Канье чувствовал себя хорошо. В прошлом у него были и маниакальные, и депрессивные фазы, связанные с биполярным расстройством. Сейчас у него обострение", – рассказал он.

Также, по его словам, жена Уэста Ким очень обеспокоена поведением мужа.

Канье Уэст и Ким Кардашьян (Instagram Ким Кардашьян)

"Ким обеспокоена, как и вся ее семья. Это серьезный стресс для нее, потому что поведение Канье очень непредсказуемо... Фазы обычно длятся несколько недель, а затем все возвращается на круги своя. Ким надеется, что на этот раз все будет так же", – отметил он.

Напомним: 4 июля рэпер Канье Уэст объявил о своем решении баллотироваться в президенты США. Его инициативу поддержал знаменитый миллиардер и предприниматель Илон Маск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о семейных проблемах у пары Ким Кардашьян и Канье Уэст. Так, супруги решили жить отдельно, что стало поводом для слухов о разводе. Сами звезды информацию не подтвердили, но и не опровергали.