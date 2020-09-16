Канье Уэст справил нужду на статуэтку "Грэмми". Видео

Американский рэпер Канье Уэст, который баллотируется в президенты США, справил нужду на золотую статуэтку музыкальной премии "Грэмми".

Артист снял процесс на видео и опубликовал в своем Twitter-аккаунте. На нем можно увидеть, как музыкант поставил приз в унитаз и помочился на него (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Поверьте мне, я не остановлюсь", – написал в публикации Уэст.

Канье Уэст помочился на статуэтку. Twitter Канье Уэста

Пользователи соцсети признались, что их удивил поступок рэпера, и призвали его остановиться. Отметим, ранее музыкант объявил себя новым Моисеем и отказался выпускать новые песни, пока компании, с которыми он подписал договоры, не освободят его от всех обязательств. Артист также изложил в соцсеть снимок президента России Владимира Путина.

Уэст отказался выпускать новую музыку. Twitter Канье Уэста

Канье Уэст помочился на статуэтку "Грэмми": смотреть видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Канье Уэст заявил о намерении создать христианскую версию TikTok. Артист отметил, что большинство предложенного контента не предназначена для детей, но он отметил и плюсы соцсети.