Канье Уэст признался, что просил Ким Кардашьян сделать аборт

Американский рэпер Канье Уэст, баллотирующийся в президенты США, признался, что просил жену Ким Кардашьян сделать аборт, когда она была беременна их первым ребенком – дочерью Норт.

Так, по словам 43-летнего артиста, тогда он считал, что им будет не под силу вырастить ребенка. Об этом Уэст сообщил во время своего выступления перед избирателями в Южной Каролине, передает Daily News.

"Ким сказала, что ждет ребенка, и я ответил "Да!". Но потом моей реакцией было: "Ох*ть". Она плакала. Я просил ее сделать аборт... Я чуть не убил свою дочь", – сказал он.

Рэпер отметил, что до сих пор невероятно благодарен своей жене за решение спасти их дочь Норт.

Канье Уэст и Ким Кардашьян с дочерью Норт (Instagram Ким Кардашьян)

"Даже если после этой речи Ким захочет со мной расстаться, я спокоен, ведь она дала этому миру Норт, когда я этого не хотел. Она спасла нашу дочь", – добавил он.

Уэст также признался, что его самого могло бы не быть из-за отца, уговаривавшего супругу на прерывание беременности. Женщина не пошла на этот шаг, за что рэпер ей очень благодарен. Теперь артист намерен сделать все, чтобы поддерживать материнство в США.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Канье Уэст подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты США 15 июля. Рэпер будет участвовать в выборах от комитета "Канье 2020", а его партия называется "BDY" (Birthday Party). К слову, источники из окружения Уэста заявляли, что решение баллотироваться он принял из-за обострения психического расстройства.