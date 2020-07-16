Канье Уэст подал заявку на участие в выборах президента США: опубликовано фото документа

Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США в избирательной комиссии штата Оклахома.

Об этом свидетельствуют данные местного избиркома. Так, артист успел подать все необходимые документы и уплатить регистрационный сбор в размере 35 тысяч долларов в последний день – 15 июля.

Как следует из формы для регистрации кандидатов, которую заполнил Уэст, он будет участвовать в выборах от комитета "Канье 2020". Рэпер также указал, что будет представлять партию BDY (Birthday Party – "Партия дня рождения" или "Вечеринка по случаю дня рождения").

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Портал TMZ уточняет, что Уэст еще не подал более важную Форму №2 о сборе или тратах более 5000 долларов на избирательную кампанию. Без этой справки он не сможет получить статус кандидата в соответствии с федеральным законом о финансировании кампании.

Напомним: 4 июля рэпер Канье Уэст объявил о своем решении баллотироваться в президенты США. Его инициативу поддержал знаменитый миллиардер и предприниматель Илон Маск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Канье Уэст заявил об участии в выборах президента из-за психического расстройства.