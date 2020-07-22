Канье Уэст обвинил Ким Кардашьян в расизме: скандальное заявление

Американский рэпер Канье Уэст, который баллотируется в президенты США, обвинил жену Ким Кардашьян и ее маму Крис Дженнер в "белом превосходстве".

Американскую модель разозлило то, что артист рассказал о желании сделать аборт во время беременности первой дочерью Норт. В Twitter рэпер заявил, что Кардашьян с мамой хотели с помощью врачей закрыть его в психушке, пишет Daily Star.

"Так не поступают женщины. Белое превосходство... Это говорит будущий президент", – написал Вест.

Артист признался, что уже почти два года пытается расстаться с Ким после того, как она вышла из сети во время встречи с рэпером Миком Миллом в отеле Warldolf для обсуждения "тюремной реформы". Впоследствии Вест удалил все твиты.

Твит Канье Уэста dailystar.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, Канье Уэст подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты США 15 июля. Рэпер будет участвовать в выборах от комитета "Канье 2020", а его партия называется "BDY" (Birthday Party). Кстати, источники из окружения Веста заявляли, что решение баллотироваться он принял из-за обострения психического расстройства.