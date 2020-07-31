Канье Уэст и Ким Кардашьян уже год не живут вместе: инсайдеры раскрыли подробности

Американский рэпер Канье Уэст, который баллотируется в президенты США, уже год не живет вместе со своей женой Ким Кардашьян.

Как рассказал инсайдер изданию Us Weekly, серьезные проблемы в их браке начались давно. Уест проводит время в Вайоминге, а Ким вместе с детьми живет в Лос-Анджелесе и посещает его примерно раз в пять недель.

Публичный конфликт между парой появился несколько недель назад. Сначала рэпер публично заявил, что они с Ким не планировали рожать 7-летнюю дочь Норт, потом обвинил жену в том, что она хотела закрыть его в психушке, а вслед признался, что уже два года пытается расстаться.

Канье и Ким с детьми Instagram @kimkardashian

По словам другого инсайдера, Кардашьян не хочет, чтобы дети часто проводили время с отцом, потому что это может плохо повлиять на их психическое здоровье. Отметим, что рэпер страдает биполярным расстройством.

Как сообщают источники издания People, 20 июля Ким прилетела к Канье в Вайоминг, чтобы сообщить о разводе и попрощаться. Однако недавно рэпер извинился перед женой в Twitter. Сейчас звезды не комментируют свои отношения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Канье Уэст подал заявку на регистрацию кандидатом в президенты США 15 июля. Рэпер будет участвовать в выборах от комитета "Канье 2020", а его партия называется "BDY" (Birthday Party). Кстати, источники из окружения Уеста заявляли, что решение баллотироваться он принял из-за обострения психического расстройства. Впоследствии рэпер обвинил жену Ким Кардашьян и ее маму Крис Дженнер в "превосходстве белых", потому что они хотели закрыть его в психушке.