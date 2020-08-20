Канье Уэст и Ким Кардашьян поцеловались на камеру после слухов о разводе. Видео

Американский рэпер Канье Уэст, который баллотируется в президенты США, поделился с поклонниками роликом, на котором целуется со своей женой Ким Кардашьян, чем опроверг слухи о разводе.

Соответствующее видео, снятое на объектив "рыбий глаз", звезда опубликовал на своей странице в Twitter. На нем Ким бежит к мужу и целует его, а на заднем фоне звучит пение хора (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы выходим из веры", – подписал видео рэпер.

Канье Уэст опубликовал видео поцелуя с Ким Кардашьян Twitter Канье Уэста

Напомним, в СМИ начали распространять слухи о разводе пары после того, как Вест заявил, что ранее просил свою жену сделать аборт, когда она была беременна их первым ребенком – дочерью Норт. Позже рэпер обвинил Ким и ее семью в том, что его хотели закрыть в психушке, а вслед признался, что уже два года пытается расстаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Канье Уэст заявил о намерении создать христианскую версию соцсети TikTok – Jesus Tok.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!