Канье Уэст хочет создать TikTok для христиан

Американский рэпер Канье Уэст, который баллотируется в президенты США, заявил о намерении создать христианскую версию соцсети TikTok.

Об этом знаменитость написал в своем Twitter-аккаунте. По его словам, идея создания Jesus Tok появилась тогда, когда он вместе со своей дочерью смотрел видео на TikTok.

Так, артист отметил, что большинство предложенного контента не предназначено для детей, но он отметил и плюсы соцсети.

"Сама технология мне очень понравилась. Мы молимся, чтобы сотрудничать с TikTok и создать христианскую контролируемую версию, которая будет безопасной для маленьких детей и всего мира. Во имя Иисуса, аминь", – пояснил рэпер.

Канье Уэст хочет создать христианскую соцсеть Jesus Tok Скриншот Twitter @kanyewest

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Канье Уэст подделал 600 подписей, чтобы принять участие в избирательной кампании.