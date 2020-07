Канье Уэст будет баллотироваться в президенты США: его поддержал Илон Макс

Американский рэпер, супруг светской львицы Ким Кардашьян Канье Уэст заявил, что будет баллотироваться в президенты США.

Так, на личной странице в социальной сети Twitter Уэст написал, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на выборы в 2020 году. Ранее он уже заявлял о своих политических амбициях, однако тогда речь шла о президентской гонке в 2024 году.

"Теперь мы должны реализовать все надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наши силы и совместно строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов", – заявил рэпер.

Муж Ким Кардашьян заявил, что будет баллотироваться в президенты США Twitter Канье Уэста

Канье Уэста уже поддержал знаменитый миллиардер и предприниматель Илон Маск.

"У тебя есть моя полная поддержка", – написал Макс под твитом рэпера.

Пока неизвестно, насколько серьезны намерения Уэста. Издание ABC News допускает, что его твит может быть связан с желанием прорекламировать свой новый альбом "God’s Country" и трек из него Wash Us in the Blood, который был выпущен за несколько дней до заявления в Twitter.

Канье Уэст и Ким Кардашьян

Отметим, Канье Уэст не впервые говорит о намерении участвовать в выборах президента США. Впервые он заявил об этом в 2015 году во время выступления на церемонии награждения MTV Video Music Awards. Три года спустя, в 2018-м, в эфире чикагской радиостанции Power 92.3 FM музыкант также сказал, что рассматривает возможность баллотироваться: "Да. Это на 100% может произойти. 2024 год".

Выдвижение на выборы президента допускала и жена рэпера, модель и телеведущая реалити-шоу Ким Кардашьян.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о семейных проблемах у пары Ким Кардашьян и Канье Уэст. Так, супруги решили жить отдельно, что стало поводом для слухов о разводе. Сами звезды информацию не подтвердили, но и не опровергали.