Канделаки вызвала фурор пикантным фото

Российская ведущая Тина Канделаки взбудоражила поклонников пикантным образом и рассуждениями об успехе в жизни.

На своей странице в Instagram 43-летняя звезда обнародовала снимок, на котором позирует в откровенном кожаном наряде, демонстрируя роскошную фигуру.

"Давайте правильно расставим акценты: ключевым элементом самой возможности успеха в этой жизни является здоровье. Кто бы что ни говорил, но традиционные институты изменились навсегда. Сегодня брак не является убежищем для слабой половины в этом союзе. Сама суть и целеполагание взаимоотношений современных мужчины и женщины не гарантируют им обеспеченности и заботы до гроба", – написала она.

Тина Канделаки в откровенном наряде instagram /tina_kandelaki

Канделаки добавила, что степень успешности прямо связана с умением развиваться, расти и быть востребованным.

"Здоровье: даже самый любящий муж, безусловно, недолго выдержит слабеющую и постоянно жалующуюся на здоровье жену. Успех и самостоятельность: сколько бы за вас ни платили, поверьте, даже самые богатые мужчины рады вашей финансовой независимости больше, чем 3-му размеру искусственной груди. Ну и напоследок — эмоциональный интеллект. А для этого и мужчинам, и женщинам необходимо следить за собой с точки зрения питания, спорта и интеллектуального развития", – резюмировала ведущая.

Тина Канделаки в соблазнительной фотосессии instagram/tina_kandelaki

У поклонников пост об успехе и внешность Канделаки вызвали ажиотаж. "Красотка", "Вы потрясающая", "Отличная фотография. Фитнес делает свою работу. Результат на лицо", "Выглядите великолепно", – отреагировали пользователи.

Тина Канделаки instagram /tina_kandelaki

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-футболист сборной Украины Артем Милевский рассказал о сексе с Канделаки. Ведущая позже отреагировала.

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