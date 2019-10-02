Канделаки вызвала фурор пикантным фото

Российская ведущая Тина Канделаки взбудоражила поклонников пикантным образом и рассуждениями об успехе в жизни.
На своей странице в Instagram 43-летняя звезда обнародовала снимок, на котором позирует в откровенном кожаном наряде, демонстрируя роскошную фигуру.
"Давайте правильно расставим акценты: ключевым элементом самой возможности успеха в этой жизни является здоровье. Кто бы что ни говорил, но традиционные институты изменились навсегда. Сегодня брак не является убежищем для слабой половины в этом союзе. Сама суть и целеполагание взаимоотношений современных мужчины и женщины не гарантируют им обеспеченности и заботы до гроба", – написала она.
Тина Канделаки в откровенном наряде
instagram /tina_kandelaki
Канделаки добавила, что степень успешности прямо связана с умением развиваться, расти и быть востребованным.
"Здоровье: даже самый любящий муж, безусловно, недолго выдержит слабеющую и постоянно жалующуюся на здоровье жену. Успех и самостоятельность: сколько бы за вас ни платили, поверьте, даже самые богатые мужчины рады вашей финансовой независимости больше, чем 3-му размеру искусственной груди. Ну и напоследок — эмоциональный интеллект. А для этого и мужчинам, и женщинам необходимо следить за собой с точки зрения питания, спорта и интеллектуального развития", – резюмировала ведущая.
Тина Канделаки в соблазнительной фотосессии
instagram/tina_kandelaki
У поклонников пост об успехе и внешность Канделаки вызвали ажиотаж. "Красотка", "Вы потрясающая", "Отличная фотография. Фитнес делает свою работу. Результат на лицо", "Выглядите великолепно", – отреагировали пользователи.
Давайте правильно расставим акценты: ключевым элементом самой возможности успеха в этой жизни является здоровье. ⠀ Кто бы что ни говорил, но традиционные институты изменились навсегда. Сегодня брак не является убежищем для слабой половины в этом союзе. Сама суть и целеполагание взаимоотношений современных мужчины и женщины не гарантируют им обеспеченности и заботы до гроба. ⠀ Мужчинам не гарантированы уборка, уход и прочие блага, женщинам не гарантирована обеспеченность и стабильность. Поэтому степень успешности прямо связана с умением развиваться, расти, быть интересным и востребованным. Пары, где ему 55, а ей 23, выглядят сегодня, мягко говоря, странно, потому что если он успешен, то зачем ему человек не из своего кластера, с которым нет ни одного пересекающегося культурного кода? А содержать партнёра просто так становится неприличным, как в одну, так и в другую сторону. Ну а что нужно для уверенного партнёрства равных? ⠀ Здоровье: даже самый любящий муж, безусловно, недолго выдержит слабеющую и постоянно жалующуюся на здоровье жену. Успех и самостоятельность: сколько бы за вас ни платили, поверьте, даже самые богатые мужчины рады вашей финансовой независимости больше, чем 3-му размеру искусственной груди. Ну и напоследок — эмоциональный интеллект. ⠀ А для этого и мужчинам, и женщинам необходимо следить за собой с точки зрения питания, спорта и интеллектуального развития. Пока вы здоровы во всех перечисленных мною аспектах, вызовы этого мира представляют из себя не угрозу для вашего благополучия, а инструменты дальнейшего роста. Согласны? ⠀ Photo by @danilov.viktor_
Тина Канделаки
instagram /tina_kandelaki
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-футболист сборной Украины Артем Милевский рассказал о сексе с Канделаки. Ведущая позже отреагировала.
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