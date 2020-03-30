Главная Новости
30 марта • обновлено в 16:07
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Канделаки обрушилась жесткой критикой на россиян

3.7т
Читать материал на украинском

Российская ведущая Тина Канделаки резко осудила жителей России, которые не соблюдают режим самоизоляции и собирается компаниями, не думая о пандемии коронавируса.

По словам Канделаки, эпидемия должна закончиться в мае-июне, если все ответственно отнесутся к своей безопасности и уйдут в самоизоляцию. Об этом она заявила в своем Instagram.

Тина Канделаки

Тина Канделаки

instagram.com/tina_kandelaki

"Если мы все будем сознательными, если все будем нормально себя вести, будем сидеть дома, не будем группироваться, не будем считать, что это — "апрельские праздники", то в мае-июне это все закончится. А если, как дегенераты, будем думать, что это — праздники, будем собираться, ходить по улицам, заражать друг друга, не соблюдать самоизоляцию и не пытаться как-то изменить свой обычный режим, то, конечно, это может длиться сколько угодно", — подчеркнула Канделаки.

Она отметила, что "очень злится" из-за несознательности людей, "которые до сих пор не понимают, что происходит".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-футболист сборной Украины Артем Милевский рассказал о сексе с Канделаки. Ведущая позже отреагировала.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Что такое "канделаки" ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил побег граждан из карантина неистребимым стремлением к свободе. Об этом в понедельник, 30 марта, сообщает «Страна.ua». «Я без всякой иронии хочу сказать, что мы стали с вами свидетелями очередного неистребимого стремления украинцев к свободе. Мы увидели, что украинец готов пренебречь всеми общественными интересами, процедурами ради того, чтобы вырваться на волю, сесть в такси и поехать домой», — заявил Кулеба во время брифинга. ____ мне кажется Кулеба заслужил премию Дарвина! ___
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
То что дегенераты это ясно
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги