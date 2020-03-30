Канделаки обрушилась жесткой критикой на россиян

Российская ведущая Тина Канделаки резко осудила жителей России, которые не соблюдают режим самоизоляции и собирается компаниями, не думая о пандемии коронавируса.

По словам Канделаки, эпидемия должна закончиться в мае-июне, если все ответственно отнесутся к своей безопасности и уйдут в самоизоляцию. Об этом она заявила в своем Instagram.

Тина Канделаки instagram.com/tina_kandelaki

"Если мы все будем сознательными, если все будем нормально себя вести, будем сидеть дома, не будем группироваться, не будем считать, что это — "апрельские праздники", то в мае-июне это все закончится. А если, как дегенераты, будем думать, что это — праздники, будем собираться, ходить по улицам, заражать друг друга, не соблюдать самоизоляцию и не пытаться как-то изменить свой обычный режим, то, конечно, это может длиться сколько угодно", — подчеркнула Канделаки.

Она отметила, что "очень злится" из-за несознательности людей, "которые до сих пор не понимают, что происходит".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-футболист сборной Украины Артем Милевский рассказал о сексе с Канделаки. Ведущая позже отреагировала.

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