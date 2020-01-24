Канадцы ополчились против Маркл и Гарри: что случилось

Жители Канады собирают подписи против Меган Маркл и принца Гарри. Канадцы требуют, чтобы супруги сами оплачивали личные нужды.

Как передает The Sun, в связи с этим была создана онлайн-петиция. Ее автором стала Лорен Коллиннз – член парламента от штата Виктория на острове Ванкувер. Документ подписали уже 80 тыс канадцев.

Меган Маркл и принц Гарри Getty

Сообщается, что главной причиной конфликта стали личные телохранители супругов.

Так, отмечается, что рядом с Меган постоянно находятся шесть человек – представители британских и канадских спецслужб. Как подсчитали финансовые эксперты, услуги телохранителей обойдутся гражданам Канады в 6 млн фунтов стерлингов в год. Их государство планирует взять из налогового фонда.

Кроме того, как пишет издание, в круглую сумму обошелся и переезд пары в Канаду – около 300 тысяч фунтов стерлингов.

"Раз они намерены обеспечить себе финансовую независимость, мне кажется справедливым, что за всю эту роскошь они должны платить собственными деньгами. Я считаю справедливым публичное обсуждение этого вопроса – на кону деньги налогоплательщиков, которых не спросили, согласны ли они оплачивать дорогой образ жизни Меган и Гарри", – заявила Коллинз.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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