Канадцы ополчились против Маркл и Гарри: что случилось

Жители Канады собирают подписи против Меган Маркл и принца Гарри. Канадцы требуют, чтобы супруги сами оплачивали личные нужды.
Как передает The Sun, в связи с этим была создана онлайн-петиция. Ее автором стала Лорен Коллиннз – член парламента от штата Виктория на острове Ванкувер. Документ подписали уже 80 тыс канадцев.
Меган Маркл и принц Гарри
Getty
Сообщается, что главной причиной конфликта стали личные телохранители супругов.
Так, отмечается, что рядом с Меган постоянно находятся шесть человек – представители британских и канадских спецслужб. Как подсчитали финансовые эксперты, услуги телохранителей обойдутся гражданам Канады в 6 млн фунтов стерлингов в год. Их государство планирует взять из налогового фонда.
Кроме того, как пишет издание, в круглую сумму обошелся и переезд пары в Канаду – около 300 тысяч фунтов стерлингов.
"Раз они намерены обеспечить себе финансовую независимость, мне кажется справедливым, что за всю эту роскошь они должны платить собственными деньгами. Я считаю справедливым публичное обсуждение этого вопроса – на кону деньги налогоплательщиков, которых не спросили, согласны ли они оплачивать дорогой образ жизни Меган и Гарри", – заявила Коллинз.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;
из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.
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