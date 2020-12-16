Канадского дизайнера-миллиардера обвинили в изнасиловании и торговле людьми: подробности скандала

Канадского модельера Питера Нюгарда задержали в городе Виннипег и предъявили обвинения во множественных изнасилованиях женщин и торговли людьми. Так, он совершал преступления в США, Канаде и многих других странах.

На протяжении 25 лет дизайнер использовал влияние Nygard Group ипринуждал женщин и несовершеннолетних девушек к незаконным действиям. Об этом сообщили в Министерстве юстиции США.

Как стало известно, сейчас Нюгарда поместили в следственный изолятор до 13 января. Отмечается, что адвокаты модельера планируют запросить установить залог, чтобы дизайнер смог выйти до следующего заседания суда.

Также выяснилось, что иск был подан о изнасиловании 57 женщин, а некоторым потерпевшим было всего по 14 лет.

Кроме того, два сына Нюгарда заявили, что их изнасиловала знакомая отца по его указанию. Важно добавить, что сам модельер отрицает все обвинения.

Напомним, Питер Нюгард ранее был одним из богатейших канадцев. В 2009 году его состояние оценивали в 817 миллионов долларов. Также он является основателем корпорации Nygard. Известно, что модельер – друг члена королевской семьи принца Эндрю.

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