Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая недавно впервые показала нового возлюбленного, удивила поклонников округлившимся животом.

Артистку заподозрили в третьей беременности. Свежий снимок Каминская опубликовала на личной странице в Instagram.

В кадре Слава позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь руками. Также на фото отчетливо виден округлившийся живот.

Каминскую заподозрили в беременности Instagram Славы Каминской

"Я надеюсь – это колбаса", – шутя подписала изображение певица.

Большинство поклонников солистки "НеАнгелов" предположили, что женщина ждет третьего ребенка. Об этом фолловеры написали в комментариях под постом.

Каминскую заподозрили в третьей беременности: певица показала округлившийся живот Instagram Славы Каминской

Каминскую заподозрили в третьей беременности: певица показала округлившийся живот Instagram Славы Каминской

Каминскую заподозрили в третьей беременности: певица показала округлившийся живот Instagram Славы Каминской

Каминскую заподозрили в третьей беременности: певица показала округлившийся живот Instagram Славы Каминской

Отметим, что накануне Каминская рассказала в социальной сети, что находится в больнице. Это только подогрело слухи о вероятной беременности звезды.

Каминская попала в больницу Instagram Славы Каминской

Напомним, в настоящее время Слава воспитывает двоих детей – сына Леонарда и дочку Лауру от брака с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Пара официально развелась в июле 2019 года после 5 лет совместной жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым возлюбленным Славы Каминской оказался народный депутат Украины 7 созыва и экс-член правления НАК "Нафтогаз" Сергей Кацуба. По словам артистки, они уже длительное время вместе, однако пока не решились на полноценное совместное проживание.