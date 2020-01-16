Сбросила платье и оголила грудь: Каминская взбудоражила сеть горячим фото

Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая сейчас отдыхает на Бали, взбудоражила поклонников горячим фото.

На нем звезда позировала в пикантном виде, спустив платье с плеч и оставив его на талии, оголив пышную грудь. Соответствующий снимок Каминская опубликовала на своей странице в Instagram.

Слава Каминская Фото: instagram/babaslavka

"Прошлый год для меня оказался непредсказуемым и немного изменил планы на ближайшее будущее. Но все в моей жизни всегда происходит вовремя. Новые знакомства, неожиданные встречи, путешествия, спонтанные решения, смены декораций — перезагрузка! 2020 — это мой год, год Крысы и я невероятно рада, что он начался именно в этой точке планеты! Нет ничего случайного в этом мире", — написала певица.

Слава Каминская засветила пышную грудь Фото: instagram/babaslavka

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Каминской и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие горячие фото Славы Каминской, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Слава Каминская в пикантной фотосессии Фото: instagram/babaslavka

Слава Каминская сексуально позирует на камеру Фото: instagram/babaslavka

Слава Каминская засветила пышную грудь Фото: instagram/babaslavka

Соблазнительная Слава Каминская Фото: instagram/babaslavka

Слава Каминская в откровенном купальнике Фото: instagram/babaslavka

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Слава Каминская подогрела слухи о своем романе с популярным актером Павлом Вишняковым. Сейчас звезды вместе отдыхают на Бали.

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