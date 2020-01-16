Сбросила платье и оголила грудь: Каминская взбудоражила сеть горячим фото

Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая сейчас отдыхает на Бали, взбудоражила поклонников горячим фото.
На нем звезда позировала в пикантном виде, спустив платье с плеч и оставив его на талии, оголив пышную грудь. Соответствующий снимок Каминская опубликовала на своей странице в Instagram.
Слава Каминская
Фото: instagram/babaslavka
"Прошлый год для меня оказался непредсказуемым и немного изменил планы на ближайшее будущее. Но все в моей жизни всегда происходит вовремя. Новые знакомства, неожиданные встречи, путешествия, спонтанные решения, смены декораций — перезагрузка! 2020 — это мой год, год Крысы и я невероятно рада, что он начался именно в этой точке планеты! Нет ничего случайного в этом мире", — написала певица.
Слава Каминская засветила пышную грудь
Фото: instagram/babaslavka
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Каминской и засыпали ее комплиментами.
Предлагаем посмотреть и на другие горячие фото Славы Каминской, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Слава Каминская в пикантной фотосессии
Фото: instagram/babaslavka
Слава Каминская сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/babaslavka
Слава Каминская засветила пышную грудь
Фото: instagram/babaslavka
Соблазнительная Слава Каминская
Фото: instagram/babaslavka
Слава Каминская в откровенном купальнике
Фото: instagram/babaslavka
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Слава Каминская подогрела слухи о своем романе с популярным актером Павлом Вишняковым. Сейчас звезды вместе отдыхают на Бали.
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