Главная Новости
12 ноября • обновлено в 10:26
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

В сексуальном белье и чулках: Каминская взбудоражила сеть горячим фото

391
Читать материал на украинском

Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская взбудоражила сеть пикантным снимком.

Так, на фото, которое звезда опубликовала на своей странице в Instagram, она позировала в соблазнительном черном белье и чулках. Свои интимные части тела Каминская прикрыла таблицами, на которых было написано "новинка" и "с пробегом".

"Не так страшен пробег, как его рисуют. Цитаты счастливых женщин", — написала певица.

Слава Каминская

Слава Каминская

Фото: instagram/babaslavka

Слава Каминская в сексуальном белье

Слава Каминская в сексуальном белье

Фото: instagram/babaslavka

Новости
"Секси, заводишь!" Чехова взбудоражила сеть пикантными фото в купальнике

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации Каминской и засыпали ее комплиментами.

В сексуальном белье и чулках: Каминская взбудоражила сеть горячим фото
В сексуальном белье и чулках: Каминская взбудоражила сеть горячим фото
В сексуальном белье и чулках: Каминская взбудоражила сеть горячим фото
В сексуальном белье и чулках: Каминская взбудоражила сеть горячим фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Славы Каминской, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Слава Каминская в пикантной фотосессии

Слава Каминская в пикантной фотосессии

Фото: instagram/babaslavka

Слава Каминская сексуально позирует на камеру

Слава Каминская сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/babaslavka

Слава Каминская продемонстрировала "пятую точку"

Слава Каминская продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/babaslavka

Слава Каминская в откровенном купальнике

Слава Каминская в откровенном купальнике

Фото: instagram/babaslavka

Соблазнительная Слава Каминская

Соблазнительная Слава Каминская

Фото: instagram/babaslavka

Слава Каминская продемонстрировала стройную фигуру

Слава Каминская продемонстрировала стройную фигуру

Фото: instagram/babaslavka

Слава Каминская сексуально позирует на камеру

Слава Каминская сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/babaslavka

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Слава Каминская развелась с мужем, став одной из самых обсуждаемых певиц на некоторое время. После разрыва она начала радовать поклонников пикантными снимками.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Слава Каминская
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения