Каминская прокомментировала слухи о романе с Дикусаром

Украинская певица, солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, прокомментировала слухи о романе с партнером по "Танцях з зірками" Дмитрием Дикусаром.

Артистка завила, что она никогда не имела романтических отношений с танцором, говориться в программе "Светская жизнь".

"Он очень хороший человек и мне с ним очень комфортно", – призналась Каминская.

Кроме того, звезда рассказала, что до сих пор занимается с Дикусаром танцами только для того, чтобы похудеть.

Также 36-летняя Каминская рассказала в интервью Осадчей о своем новом избраннике. Певица призналась, что ее любимого человека зовут не Дмитрий.

"Он очень красивый мужчина, ненамного старше", – заявила Каминская.

На вопрос Осадчей о том, ждет ли звезда предложения руки и сердца, Слава ответила, что всегда будет этого ждать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Слава Каминская рассказала, как пережила развод с пластическим хирургом Эдгаром. А также дала советы женщинам, как не "сломаться" после тяжелого расставания.